Цены на топливо 5 октября – как изменилась стоимость бензина на АЗС

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В четверг, 5 октября, самые большие автозаправочные станции на топливном рынке обнародовали цены. За сутки средняя стоимость бензинов, дизельного топлива и автогаза не изменилась.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 5 октября

По информации мониторингового портала, 5 октября средняя стоимость бензинов, дизтоплива и автогаза такова:

A-95+ — 58,12 грн/л;

А-95 — 55,20 грн/л;

А-92 — 52,92 грн/л;

дизельное топливо — 55,22 грн/л;

сжиженный газ — 25,71 грн/л.

Неделю назад

A-95+ стоил в среднем 57,52 грн/л,

А-95 — за 54,75 грн/л,

бензин А-92 продавали по 52,81 грн/л.

Другие виды топлива:

дизель продавали по 54,70 грн/л,

а также автогаз — 25,68 грн.

Цены на самых больших АЗС: ОККО, WOG 5 октября

5 октября бензин брендов "Евро-95" и А-95 дороже всего продают на АЗС SOCAR — 60,99 грн/л и 58,99 грн/л.

Самая низкая цена на А-95+ на Авиас — 54,50 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 50,54 грн/л.

А-92 дороже всего стоит в сети "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.

Дизель продают на АЗС ОККО и WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС Shell автомобильный газ стоит 25,90 грн/л, на KLO — 26,29 грн/л.

Источник: АвтоРиа

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