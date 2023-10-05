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АЗС обновили стоимость бензина: какая ситуация на рынке 5 октября

5 октября 2023 08:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на топливо 5 октября – как изменилась стоимость бензина на АЗС
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В четверг, 5 октября, самые большие автозаправочные станции на топливном рынке обнародовали цены. За сутки средняя стоимость бензинов, дизельного топлива и автогаза не изменилась.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 5 октября

По информации мониторингового портала, 5 октября средняя стоимость бензинов, дизтоплива и автогаза такова:

  • A-95+ — 58,12 грн/л;
  • А-95 — 55,20 грн/л;
  • А-92 — 52,92 грн/л;
  • дизельное топливо — 55,22 грн/л;
  • сжиженный газ — 25,71 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ стоил в среднем 57,52 грн/л,
  • А-95 — за 54,75 грн/л,
  • бензин А-92 продавали по 52,81 грн/л.

Другие виды топлива:

  • дизель продавали по 54,70 грн/л,
  • а также автогаз — 25,68 грн.

Цены на топливо сегодня 5 октября на крупнейших АЗК Украины

Цены на самых больших АЗС: ОККО, WOG 5 октября

5 октября бензин брендов "Евро-95" и А-95 дороже всего продают на АЗС SOCAR — 60,99 грн/л и 58,99 грн/л.

  • Самая низкая цена на А-95+ на Авиас — 54,50 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 50,54 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит в сети "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
  • Дизель продают на АЗС ОККО и WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС Shell автомобильный газ стоит 25,90 грн/л, на KLO — 26,29 грн/л.

 

цены на бензин 5 октября
Источник: АвтоРиа

 

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Напомним, эксперты прогнозируют рост цен в Украине, в том числе на топливном рынке, до конца 2023 года. Главной причиной считается возможная девальвация гривны из-за последних действий Национального банка Украины (НБУ).

Раньше мы писали, почему не стоит доверять заправку авто сотруднику АЗС. Есть несколько веских причин, по которым все же стоит заправлять свой автомобиль самостоятельно.

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