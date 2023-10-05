Ціни на пальне 5 жовтня — як змінилася вартість бензину на АЗС

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У четвер, 5 жовтня, найбільші автозаправні станції на паливному ринку оприлюднили ціни. За добу середня вартість бензинів, дизельного пального та автогазу не змінилась.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 5 жовтня

За інформацією моніторингового порталу, 5 жовтня середня вартість бензинів, дизпального та автогазу така:

A-95+ — 58,12 грн/л;

А-95 — 55,20 грн/л;

А-92 — 52,92 грн/л;

дизельне пальне — 55,22 грн/л;

скраплений газ — 25,71 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ коштував у середньому 57,52 грн/л,

А-95 — за 54,75 грн/л,

бензин А-92 продавали за 52,81 грн/л.

Інші види палива:

дизель продавали за 54,70 грн/л,

а також автогаз — 25,68 грн.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 5 жовтня

5 жовтня бензин брендів "Євро-95" та А-95 найдорожче продають на АЗС SOCAR — 60,99 грн/л та 58,99 грн/л.

Найнижча ціна на А-95+ на Авіас — 54,50 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 50,54 грн/л.

А-92 найдорожче коштує у мережі "Паралель" — 56,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.

Дизель продають на АЗС ОККО та WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС Shell автомобільний газ коштує 25,90 грн/л, на KLO — 26,29 грн/л.

Джерело: АвтоРіа

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