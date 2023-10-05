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АЗС оновили вартість бензину: яка ситуація на ринку 5 жовтня

5 жовтня 2023 08:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на пальне 5 жовтня — як змінилася вартість бензину на АЗС
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У четвер, 5 жовтня, найбільші автозаправні станції на паливному ринку оприлюднили ціни. За добу середня вартість бензинів, дизельного пального та автогазу не змінилась.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 5 жовтня

За інформацією моніторингового порталу, 5 жовтня середня вартість бензинів, дизпального та автогазу така:

  • A-95+ — 58,12 грн/л;
  • А-95 — 55,20 грн/л;
  • А-92 — 52,92 грн/л;
  • дизельне пальне — 55,22 грн/л;
  • скраплений газ — 25,71 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ коштував у середньому 57,52 грн/л,
  • А-95 — за 54,75 грн/л,
  • бензин А-92 продавали за 52,81 грн/л.

Інші види палива:

  • дизель продавали за 54,70 грн/л,
  • а також автогаз — 25,68 грн.

Ціни на пальне сьогодні 5 жовтня на найбільших АЗК України

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 5 жовтня

5 жовтня бензин брендів "Євро-95" та А-95 найдорожче продають на АЗС SOCAR — 60,99 грн/л та 58,99 грн/л.

  • Найнижча ціна на А-95+ на Авіас — 54,50 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 50,54 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує у мережі "Паралель" — 56,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
  • Дизель продають на АЗС ОККО та WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС Shell автомобільний газ коштує 25,90 грн/л, на KLO — 26,29 грн/л.

 

ціни на бензин 5 жовтня
Джерело: АвтоРіа

 

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Нагадаємо, експерти прогнозують зростання цін в Україні, зокрема на паливному ринку, до кінця 2023 року. Головною причиною вважають можливу девальвацію гривні через останні дії Національного банку України (НБУ).

Раніше ми писали, чому не варто довіряти заправку авто співробітнику АЗС. Є кілька вагомих причин, через які все ж варто заправляти свій автомобіль самостійно.

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