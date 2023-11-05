Цены на бензин изменятся — к чему готовиться украинцам
В 2024 году ожидается стабилизация цен на бензин на украинских заправках, что будет способствовать общему снижению глобальных цен на нефть. Текущая цена бензина А-95 в Украине уже на протяжении нескольких недель составляет приблизительно 55,5 гривны за литр. Однако в ближайшее время предполагается, что цены на топливо возрастут.
Об этом сообщает НБУ.
Что будет с ценами на бензин в Украине
В регуляторе указали, что ожидается ускорение роста цен на топливо. Это, в свою очередь, будет оказывать непрямое проинфляционное воздействие на стоимость других товаров и услуг, способствуя их подорожанию.
"В ближайшее время мы ожидаем ускорение подъема цен на топливо, что повлечет за собой непрямое проинфляционное влияние на другие товары и услуги. Но с началом следующего года цены должны стабилизироваться вследствие постепенного уменьшения мировых цен на нефть", — отмечено в инфляционном докладе НБУ за октябрь.
По данным Аналитической группы "А-95", стоимость бензина А-95 в Украине стабильно держится на одном уровне с 5 октября:
- 5 октября цена за литр составляла в среднем 55,4 гривны;
- 2 ноября наблюдалась небольшая коррекция до 55,52 гривны.
За весь этот период стоимость топлива колеблется вокруг этих значений, лишь единожды превысив отметку в 55,6 гривны на короткое время – в течение двух дней, 23 и 24 октября.
Напомним, эксперты прогнозируют рост цен в Украине, в том числе на топливном рынке, до конца 2023 года. Главной причиной считается возможная девальвация гривны из-за последних действий Национального банка Украины (НБУ).
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