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Цены на бензин изменятся — к чему готовиться украинцам

5 ноября 2023 17:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Цены на бензин изменятся — к чему готовиться украинцам
Автозаправочная станция. Фото: hvylya.net
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В 2024 году ожидается стабилизация цен на бензин на украинских заправках, что будет способствовать общему снижению глобальных цен на нефть. Текущая цена бензина А-95 в Украине уже на протяжении нескольких недель составляет приблизительно 55,5 гривны за литр. Однако в ближайшее время предполагается, что цены на топливо возрастут.

Об этом сообщает НБУ.

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В регуляторе указали, что ожидается ускорение роста цен на топливо. Это, в свою очередь, будет оказывать непрямое проинфляционное воздействие на стоимость других товаров и услуг, способствуя их подорожанию.

"В ближайшее время мы ожидаем ускорение подъема цен на топливо, что повлечет за собой непрямое проинфляционное влияние на другие товары и услуги. Но с началом следующего года цены должны стабилизироваться вследствие постепенного уменьшения мировых цен на нефть", — отмечено в инфляционном докладе НБУ за октябрь.

По данным Аналитической группы "А-95", стоимость бензина А-95 в Украине стабильно держится на одном уровне с 5 октября:

  • 5 октября цена за литр составляла в среднем 55,4 гривны; 
  • 2 ноября наблюдалась небольшая коррекция до 55,52 гривны. 

За весь этот период стоимость топлива колеблется вокруг этих значений, лишь единожды превысив отметку в 55,6 гривны на короткое время – в течение двух дней, 23 и 24 октября.

Напомним, эксперты прогнозируют рост цен в Украине, в том числе на топливном рынке, до конца 2023 года. Главной причиной считается возможная девальвация гривны из-за последних действий Национального банка Украины (НБУ).

Раньше мы писали, почему не стоит доверять заправку авто сотруднику АЗС. Есть несколько веских причин, по которым все же стоит заправлять свой автомобиль самостоятельно.

 

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