Курс валют на 2 октября — в банках упали цены на доллар

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 2 октября. Согласно ему евро стоит 38,69 грн/евро (+0,12), доллар неизменный — 36,56 грн.

Такая информация содержится на официальном портале Нацбанка.

Читайте также:

Курс доллара и евро на 2 октября

По данным НБУ, стоимость евро в продаже — 39,07 грн/евро (+0,12), доллара — 36,93 грн.

На наличном рынке доллар в среднем стоит 38,03 грн. В покупке — 37,37 грн (-0,07), в продаже — 38,10 (-0,06). Евро стоит в покупке 39,85 грн (+0,01), в продаже — 40,81 (+0,03) грн.

ПриватБанк — 37,15 грн (-0,05) — 37,75 грн (-0,05);

Ощадбанк — 37,45 грн — 38,20 грн (-0,10);

Укрэксимбанк — 37,40 грн (-0,10) — 38,20 грн (-0,10);

Sense bank — 37,35 грн (-0,10) — 37,99 грн (-0,06);

Райффайзен Банк — 37,40 грн — 37,95 грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 37,94 грн (-0,02), в продаже — 38,10 (-0,02). Цена евро в покупке — 40,45 грн (+0,05), в продаже — 40,70.

Источник: Минфин

Больше о деньгах

Напомним, в НБУ обновили сроки обмена старых денег, который подходил к концу в сентябре 2023 года. Теперь некоторые купюры и монеты украинцы могут обменять до конца действия военного положения.

Также мы писали, что Национальный банк Украины анонсировал выпуск специальных монет, отражающих гастрономическое наследие страны путям изображения национального блюда — украинского борща.