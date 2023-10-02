Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow В Украине падают цены на доллар: курс валют на 2 октября arrow

В Украине падают цены на доллар: курс валют на 2 октября

2 октября 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 2 октября — в банках упали цены на доллар
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 2 октября. Согласно ему евро стоит 38,69 грн/евро (+0,12), доллар неизменный — 36,56 грн.

Такая информация содержится на официальном портале Нацбанка.

Читайте также:

Курс доллара и евро на 2 октября

По данным НБУ, стоимость евро в продаже — 39,07 грн/евро (+0,12), доллара — 36,93 грн.

На наличном рынке доллар в среднем стоит 38,03 грн. В покупке — 37,37 грн (-0,07), в продаже — 38,10 (-0,06). Евро стоит в покупке 39,85 грн (+0,01), в продаже — 40,81 (+0,03) грн.

  • ПриватБанк — 37,15 грн (-0,05) — 37,75 грн (-0,05);
  • Ощадбанк — 37,45 грн — 38,20 грн (-0,10);
  • Укрэксимбанк — 37,40 грн (-0,10) — 38,20 грн (-0,10);
  • Sense bank — 37,35 грн (-0,10) — 37,99 грн (-0,06);
  • Райффайзен Банк — 37,40 грн — 37,95 грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 37,94 грн (-0,02), в продаже — 38,10 (-0,02). Цена евро в покупке — 40,45 грн (+0,05), в продаже — 40,70.

 

курс валют на 2 октября
Источник: Минфин

Больше о деньгах

Напомним, в НБУ обновили сроки обмена старых денег, который подходил к концу в сентябре 2023 года. Теперь некоторые купюры и монеты украинцы могут обменять до конца действия военного положения.

Также мы писали, что Национальный банк Украины анонсировал выпуск специальных монет, отражающих гастрономическое наследие страны путям изображения национального блюда — украинского борща.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Утратил тех, кого приручил: как скандал с Арестовичем повлияет на его рейтинг

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз