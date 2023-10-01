Нацбанк випустив "борщові" монети

Пам'ятні монети "Український борщ". Фото: minfin.com.ua

Національний банк України анонсував випуск спеціальних монет, що відображають гастрономічну спадщину країни через зображення національної страви — українського борщу. Дві монети номіналом у п'ять і десять гривень були представлені широкому загалу, отримавши найменування "Український борщ".

Про це повідомляє НБУ.

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Монета з номіналом у десять гривень виготовлена зі срібла та має тираж у 2500 екземплярів. Її параметри включають діаметр 38,6 мм і масу срібла — 31,1 грама. З іншого боку, монета номіналом у п'ять гривень виконана з нейзильберу із загальним тиражем 75000 примірників, діаметр цієї монети становить 35 мм, а маса — 16,54 грама.

Дизайнерський проєкт монет був реалізований художником Миколою Кочубеєм, тоді як скульптурне виконання було доручено Володимиру Атаманчуку.

Опис монети

На лицьовій стороні монети у верхній частині розташований малий державний Герб України, з обох сторін від якого вміщено написи: УКРАЇНА та рік карбування — 2023 рік.

Номінал монети — 10 чи 5 гривень. У центральній частині зображено домогосподарку, яка займається приготуванням українського борщу на фоні печі, що символізує безперервність культурних традицій, теплоту та добробут українського народу. Декоративний орнамент виконано у традиціях трипільської культури.

Зворотний бік монети прикрашений стилізованим артоб'єктом, який передає традиційний український колорит: у центрі композиції розміщена тарілка з борщем, яка, наче "бурхливе озеро", символізує глибину українських культурних традицій, а також напис "Борщ".

Пам'ятні монети "Український борщ". Фото: bank.gov.ua

Пам'ятні монети "Український борщ". Фото: bank.gov.ua

Нагадаємо, що у Львові продавали монету номіналом у 2 копійки за 2 тисячі доларів (73 тисячі гривень). Вона була в обігу до 2021 року.

Також ми писали, що Національний банк України ініціював початок нової хвилі благодійної акції "Смілива гривня". Вона буде спрямована на потреби ЗСУ та діятиме з 4 вересня по 30 листопада.