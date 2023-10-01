Нацбанк выпустил "борщевые" монеты

Памятные монеты "Украинский борщ". Фото: minfin.com.ua

Национальный банк Украины анонсировал выпуск специальных монет, отражающих гастрономическое наследие страны через изображение национального блюда — украинского борща. Две монеты номиналом в пять и десять гривен были представлены широкой публике, получив наименование "Украинский борщ".

Об этом сообщает НБУ.

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Монета с номиналом в десять гривен изготовлена из серебра и имеет тираж в 2500 экземпляров. Ее параметры включают в себя диаметр в 38,6 мм и массу серебра — 31,1 грамма. С другой стороны, монета номиналом в пять гривен выполнена из нейзильбера с общим тиражом в 75000 экземпляров, диаметр этой монеты составляет 35 мм, а масса — 16,54 грамма.

Дизайнерский проект монет был реализован художником Николаем Кочубеем, в то время как скульптурное исполнение поручено было Владимиру Атаманчуку.

Описание монеты

На лицевой стороне монеты в верхней части расположен малый государственный Герб Украины, с обеих сторон от которого помещены надписи: УКРАИНА и год чеканки — 2023.

Номинал монеты — 10 или 5 гривен. В центральной части изображена домохозяйка, занимающаяся приготовлением украинского борща на фоне печи, что символизирует непрерывность культурных традиций, теплоту и благосостояние украинского народа. Декоративный орнамент выполнен в традициях трипольской культуры.

Обратная сторона монеты украшена стилизованным арт-объектом, передающим традиционный украинский колорит: в центре композиции размещена тарелка с борщом, которая, словно "бурное озеро", символизирует глубину украинских культурных традиций, а также надпись "Борщ".

Памятные монеты "Украинский борщ". Фото: bank.gov.ua

Памятные монеты "Украинский борщ". Фото: bank.gov.ua

Напомним, что во Львове продавали монету номиналом в 2 копейки за 2 тысячи долларов (73 тысячи гривен). Она была в обороте до 2021 года.

Также мы писали, что Национальный банк Украины инициировал начало новой волны благотворительной акции "Смелая гривня". Она будет направлена на нужды ВСУ и будет действовать с 4 сентября по 30 ноября.