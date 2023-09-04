НБУ оголосив благодійний збір монет на потреби ЗСУ: як довго триватиме акція

Збір монет на потреби ЗСУ. Фото: Черкаський університет

Національний банк України ініціював початок нової хвилі благодійної акції "Смілива гривня". Вона буде спрямована на потреби ЗСУ та діятиме з 4 вересня до 30 листопада.

Про це повідомляє Національний банк України.

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Від сьогодні, 4 вересня, стартувала нова хвиля благодійної акції "Смілива гривня", яка діятиме впродовж трьох місяців до 30 листопада. По всій Україні триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень. Сума зібраних коштів буде перерахована на потреби Збройних Сил України.

У повідомленні НБУ йдеться про те, що ця акція насамперед спрямована на дітей та молодь. Саме вони стали рушійною силою під час першої хвилі акції, що відбулася у 2022 році.

Зазначається, що торік до неї долучилися понад 2 400 колективів, із них 81 % — це навчальні заклади. Здебільшого це стало можливим завдяки зусиллям педагогів, які заохочували дітей та їхніх батьків до благодійності.

Як діє "Смілива гривня"

Наразі в обігу перебуває 14,3 млрд монет на суму понад 6 млрд грн. Значна кількість розмінних монет, зокрема монет номіналом 10 копійок та 50 копійок (28,3% та 9,2% від загальної кількості монет в обігу відповідно) часто не використовується громадянами для готівкових розрахунків та лежить у скарбничках чи кишенях. Водночас ці кошти можуть допомогти українським захисникам боронити країну від російського загарбника.

Аби долучитися до збору монет потрібно принести їх до відділень банків-партнерів – АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Ощадбанк" та АТ "ПУМБ".

Як ми раніше повідомляли, серпневі короткострокові коливання курсу гривні на готівковому ринку були ситуативними. Вони пов'язані, зокрема, з сезонним чинником.

Нагадуємо, з 29 серпня 2023 року українцям знову доступний обмін іноземної валюти онлайн, заборона діяла з початку війни. Однак поки що безготівкова валюта доступна не в усіх банках.