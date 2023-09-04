НБУ объявил благотворительный сбор монет на нужды ВСУ: как долго продлится акция

Сбор монет на нужды ВСУ. Фото: Черкасский университет

Национальный банк Украины инициировал начало новой волны благотворительной акции "Смелая гривня". Она будет направлена на нужды ВСУ и будет действовать с 4 сентября по 30 ноября.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

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"Смелая гривна" поможет ВСУ

С сегодняшнего дня, 4 сентября, стартовала новая волна благотворительной акции "Смелая гривна", которая будет действовать в течение трех месяцев до 30 ноября. По всей Украине пройдет сбор монет номиналами 10, 50 копеек и 1, 2, 5 и 10 гривен. Сумма собранных средств будет перечислена на нужды Вооруженных сил Украины.

В сообщении НБУ говорится, что эта акция в первую очередь направлена на детей и молодежь. Именно они стали движущей силой во время первой волны прошедшей в 2022 году акции.

Отмечается, что в прошлом году к ней присоединились более 2400 коллективов, из них 81% — это учебные заведения. В большинстве своем это стало возможным благодаря усилиям педагогов, которые поощряли детей и их родителей к благотворительности.

Как действует "Смелая гривна"

В настоящее время в обращении находится 14,3 млрд монет на сумму более 6 млрд грн. Значительное количество разменных монет, в том числе монет номиналом 10 копеек и 50 копеек (28,3% и 9,2% от общего количества монет в обращении соответственно) часто не используется гражданами для наличных расчетов и лежит в копилках или карманах. В то же время, эти средства могут помочь украинским защитникам защищать страну от российского захватчика.

Чтобы присоединиться к сбору монет, нужно принести их в отделения банков-партнеров — АО КБ "ПриватБанк", АО "Ощадбанк" и АО "ПУМБ".

Как мы ранее сообщали, августовские краткосрочные колебания курса гривны на наличном рынке были ситуативными. Они связаны, в частности, с сезонным фактором.

Напомним, с 29 августа 2023 года украинцам вновь доступен обмен иностранной валюты онлайн, запрет действовал с начала войны. Однако пока безналичная валюта доступна не во всех банках.