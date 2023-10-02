Курс валют на 2 жовтня — у банках впали ціни на долар

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на понеділок, 2 жовтня. Відповідно до нього, євро коштує 38,69 грн/євро (+0,12), долар незмінний — 36,56 грн.

Така інформація міститься на офіційному порталі Нацбанку.

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Курс долара та євро на 2 жовтня

За даними НБУ, вартість євро у продажу — 39,07 грн/євро (+0,12), долара — 36,93 грн.

На готівковому ринку долар у середньому коштує 38,03 грн. У купівлі — 37,37 грн (-0,07), в продажу — 38,10 (-0,06). Євро коштує у купівлі 39,85 грн (+0,01), у продажу — 40,81 (+0,03) грн.

ПриватБанк — 37,15 грн (-0,05) — 37,75 грн (-0,05);

Ощадбанк — 37,45 грн — 38,20 грн (-0,10);

Укрексімбанк — 37,40 грн (-0,10) — 38,20 грн (-0,10);

Sense bank — 37,35 грн (-0,10) — 37,99 грн (-0,06);

Райффайзен Банк — 37,40 грн — 37,95 грн.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 37,94 грн (-0,02), у продажу — 38,10 (-0,02). Ціна євро у купівлі — 40,45 грн (+0,05), в продажу — 40,70.

Джерело: Мінфін

Більше про гроші

Нагадаємо, в НБУ оновили терміни обміну старих грошей, який добігав кінця у вересні 2023 року. Тепер деякі купюри та монети українці зможуть обміняти до кінця дії воєнного стану.

Також ми писали, що Національний банк України анонсував випуск спеціальних монет, що відображають гастрономічну спадщину країни через зображення національної страви — українського борщу.