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В Украине обновят правила для выплаты зарплаты: кого коснется

1 сентября 2023 23:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в Украине — правила для выплат чиновникам обновят
Премьер Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине намерены ввести новые правила для выплат заработных плат государственным служащим. Новации могут заработать с 1 января 2024 года.

Об этом рассказали в Кабинете Министров Украины (КМУ).

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Какие предлагают изменения

Как отметил премьер Денис Шмыгаль, ожидается усиление роли должностного оклада и устранение злоупотребления при начислении дополнительных и премиальных выплат.

По словам главы правительства, соответствующий законопроект ждет второго чтения в парламенте. Проект Государственного бюджета на 2024 год готовится уже "с учетом новых подходов". Также планируется устанавливать заработные платы государственным служащим на основе классификации должностей.

"Изменения в оплате труда направлены на уменьшение диспропорций. А также справедливый подход к установлению заработной платы государственных служащих", — сообщил Денис Шмыгаль.

Сокращение зарплат чиновников

В то же время, в парламенте зарегистрирован проект закона №9565, который среди прочего предлагает на период военного положения ограничить суммарный месячный доход должностных лиц 15 минимальными зарплатами, в этом году это 100,5 тыс. гривен, вместе с разными доплатами и премиями. Как исключение:

  • служащие Вооруженных Сил и других военных формирований;
  • сотрудники правоохранительных и разведки, выполняющие функции по обеспечению нацзащиты страны.

Установить ограничения в 15 минималок предлагают руководителям государственных и коммунальных предприятий.

Больше о зарплатах

Напомним, в Украине планируют коренным образом изменить правила формирования заработной платы, а также условия труда работников образовательной сферы. За основу примут иностранный опыт.

Также мы писали, что в Украине некоторым работникам государственных учреждений и социальным работникам повысили уровень оплаты труда. Им будут ежемесячно начислять прибавку от 50% до 100% от оклада.

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