Зарплаты в Украине — правила для выплат чиновникам обновят

В Украине обновят правила для выплаты зарплаты: кого коснется
В Украине намерены ввести новые правила для выплат заработных плат государственным служащим. Новации могут заработать с 1 января 2024 года.
Об этом рассказали в Кабинете Министров Украины (КМУ).
Какие предлагают изменения
Как отметил премьер Денис Шмыгаль, ожидается усиление роли должностного оклада и устранение злоупотребления при начислении дополнительных и премиальных выплат.
По словам главы правительства, соответствующий законопроект ждет второго чтения в парламенте. Проект Государственного бюджета на 2024 год готовится уже "с учетом новых подходов". Также планируется устанавливать заработные платы государственным служащим на основе классификации должностей.
"Изменения в оплате труда направлены на уменьшение диспропорций. А также справедливый подход к установлению заработной платы государственных служащих", — сообщил Денис Шмыгаль.
Сокращение зарплат чиновников
В то же время, в парламенте зарегистрирован проект закона №9565, который среди прочего предлагает на период военного положения ограничить суммарный месячный доход должностных лиц 15 минимальными зарплатами, в этом году это 100,5 тыс. гривен, вместе с разными доплатами и премиями. Как исключение:
- служащие Вооруженных Сил и других военных формирований;
- сотрудники правоохранительных и разведки, выполняющие функции по обеспечению нацзащиты страны.
Установить ограничения в 15 минималок предлагают руководителям государственных и коммунальных предприятий.
Больше о зарплатах
Напомним, в Украине планируют коренным образом изменить правила формирования заработной платы, а также условия труда работников образовательной сферы. За основу примут иностранный опыт.
Также мы писали, что в Украине некоторым работникам государственных учреждений и социальным работникам повысили уровень оплаты труда. Им будут ежемесячно начислять прибавку от 50% до 100% от оклада.