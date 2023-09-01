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В Україні оновлять правила до виплати зарплати: кого торкнеться

1 вересня 2023 23:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати в Україні — правила для виплат чиновникам оновлять
Прем'єр Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні мають намір запровадити нові правила до виплат заробітних плат державним службовцям. Новації можуть запрацювати із 1 січня 2024 року.

Про це розповіли у Кабінеті міністрів України (КМУ).

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Які пропонують зміни

Як зазначив прем'єр Денис Шмигаль, очікується посилення ролі посадового окладу й усунення зловживання під час нарахувань додаткових та преміальних виплат.

За словами глави уряду, відповідний законопроєкт чекає на друге читання у парламенті. Проєкт Державного бюджету на 2024 рік готують вже "з урахуванням нових підходів". Також планують  встановлювати заробітні плати державним службовцям на основі класифікації посад.

"Зміни в оплаті праці спрямовані на зменшення диспропорцій. А також справедливий підхід до встановлення заробітної плати державних службовців", — повідомив Денис Шмигаль.

Скорочення зарплат чиновників

Водночас у парламенті зареєстровано проєкт закону №9565, який серед іншого пропонує на період воєнного стану обмежити сумарний місячний дохід посадовців 15 мінімальними зарплатами, цьогоріч це 100,5 тис. гривень, разом з різними доплатами та преміями. Як виняток:

  • службовці Збройних сил та інших військових формувань;
  • співробітники правоохоронних та розвідки, які виконують функції із забезпечення нацоборони країни.

Встановити обмеження у 15 мінімалок пропонують керівникам державних та комунальних підприємств.

Більше про зарплати

Нагадаємо, в Україні планують докорінно змінити правила формування заробітної плати, а також умови праці працівників освітньої сфери. За основу візьмуть іноземний досвід.

Також ми писали, що в Україні деяким працівникам державних установ та соціальним працівникам підвищили рівень оплати праці. Їм щомісяця нараховуватимуть надбавку від 50% до 100% від окладу.

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