Помощь для безработных — в Украине изменили правила выплат

В Украине обновили правила выплат для безработных: что изменилось
В Украине в октябре 2023 года обновили правила выплат для безработных граждан. Теперь им будут выплачивать пособие на 500 гривен больше.
Это предусматривает соответствующее постановление фонда.
Изменения в выплатах для безработных
По решению Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, объем минимальной помощи по безработице повысили с 1 тыс. гривен до 1,5 тыс. гривен. Беженцам будут выплачивать 2,5 тысячи гривен.
Речь идет о постановлении №60 от 14.09.2023 года, зарегистрированном в Министерстве юстиции 2 октября.
Согласно документу, 1,5 тыс. гривен будут назначать гражданам, не имеющим страхового стажа, а также работавшим в течение последнего года менее семи месяцев.
Помощь в 2,5 тыс. гривен будет выплачиваться:
- гражданам, взятым на учет внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), без документов, необходимых для предоставления статуса безработного.
- гражданам из числа внутренне перемещенных лиц, которые находятся на оккупированной территории или территории, где продолжаются боевые действия, у которых нет необходимых документов, однако информация о них находится в госреестрах.
Ситуация с безработицей в Украине
Официально в конце лета 2023 года уровень безработицы в Украине упал до исторического минимума. Таких граждан, получающих пособие по безработице, насчитывалось 108,7 тыс., среди них большинство, 78,8 тыс. человек — женщины. Для сравнения — год назад было 278,6 тыс. человек.
Во время войны сокращена продолжительность выплаты пособия по безработице. Она не может превышать 90 календарных дней. При этом максимальный размер пособия по безработице с 1 января текущего года составляет 6,7 тыс. гривен.
Больше о помощи
Напомним, в Украине усовершенствуют механизм регистрации безработных и назначение им пособий по безработице. Для этого правительство разработало соответствующее постановление.
Также мы писали, что к восстановлению Киевщины присоединились более пяти тысяч безработных. В рамках государственного проекта "Армия восстановления" десяткам тысяч безработных выплатили 305 млн гривен.