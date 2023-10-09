Помощь для безработных — в Украине изменили правила выплат

Трудовая книга. Фото: google.com

В Украине в октябре 2023 года обновили правила выплат для безработных граждан. Теперь им будут выплачивать пособие на 500 гривен больше.

Это предусматривает соответствующее постановление фонда.

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Изменения в выплатах для безработных

По решению Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, объем минимальной помощи по безработице повысили с 1 тыс. гривен до 1,5 тыс. гривен. Беженцам будут выплачивать 2,5 тысячи гривен.

Речь идет о постановлении №60 от 14.09.2023 года, зарегистрированном в Министерстве юстиции 2 октября.

Согласно документу, 1,5 тыс. гривен будут назначать гражданам, не имеющим страхового стажа, а также работавшим в течение последнего года менее семи месяцев.

Помощь в 2,5 тыс. гривен будет выплачиваться:

гражданам, взятым на учет внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), без документов, необходимых для предоставления статуса безработного.

гражданам из числа внутренне перемещенных лиц, которые находятся на оккупированной территории или территории, где продолжаются боевые действия, у которых нет необходимых документов, однако информация о них находится в госреестрах.

Ситуация с безработицей в Украине

Официально в конце лета 2023 года уровень безработицы в Украине упал до исторического минимума. Таких граждан, получающих пособие по безработице, насчитывалось 108,7 тыс., среди них большинство, 78,8 тыс. человек — женщины. Для сравнения — год назад было 278,6 тыс. человек.

Во время войны сокращена продолжительность выплаты пособия по безработице. Она не может превышать 90 календарных дней. При этом максимальный размер пособия по безработице с 1 января текущего года составляет 6,7 тыс. гривен.

Больше о помощи

Напомним, в Украине усовершенствуют механизм регистрации безработных и назначение им пособий по безработице. Для этого правительство разработало соответствующее постановление.

Также мы писали, что к восстановлению Киевщины присоединились более пяти тысяч безработных. В рамках государственного проекта "Армия восстановления" десяткам тысяч безработных выплатили 305 млн гривен.