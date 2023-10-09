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В Украине обновили правила выплат для безработных: что изменилось

9 октября 2023 09:27
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь для безработных — в Украине изменили правила выплат
Трудовая книга. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в октябре 2023 года обновили правила выплат для безработных граждан. Теперь им будут выплачивать пособие на 500 гривен больше.

Это предусматривает соответствующее постановление фонда.

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Изменения в выплатах для безработных

По решению Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, объем минимальной помощи по безработице повысили с 1 тыс. гривен до 1,5 тыс. гривен. Беженцам будут выплачивать 2,5 тысячи гривен.

Речь идет о постановлении №60 от 14.09.2023 года, зарегистрированном в Министерстве юстиции 2 октября.

Согласно документу, 1,5 тыс. гривен будут назначать гражданам, не имеющим страхового стажа, а также работавшим в течение последнего года менее семи месяцев.

Помощь в 2,5 тыс. гривен будет выплачиваться:

  • гражданам, взятым на учет внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), без документов, необходимых для предоставления статуса безработного.
  • гражданам из числа внутренне перемещенных лиц, которые находятся на оккупированной территории или территории, где продолжаются боевые действия, у которых нет необходимых документов, однако информация о них находится в госреестрах.

Ситуация с безработицей в Украине

Официально в конце лета 2023 года уровень безработицы в Украине упал до исторического минимума. Таких граждан, получающих пособие по безработице, насчитывалось 108,7 тыс., среди них большинство, 78,8 тыс. человек — женщины. Для сравнения — год назад было 278,6 тыс. человек.

Во время войны сокращена продолжительность выплаты пособия по безработице. Она не может превышать 90 календарных дней. При этом максимальный размер пособия по безработице с 1 января текущего года составляет 6,7 тыс. гривен.

Больше о помощи

Напомним, в Украине усовершенствуют механизм регистрации безработных и назначение им пособий по безработице. Для этого правительство разработало соответствующее постановление.

Также мы писали, что к восстановлению Киевщины присоединились более пяти тысяч безработных. В рамках государственного проекта "Армия восстановления" десяткам тысяч безработных выплатили 305 млн гривен.

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