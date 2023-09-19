Безробіття в Україні — влада оновить механізм надання допомоги

Громадяни на вулицях столиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні удосконалять механізм реєстрації безробітних та призначення їм допомоги з безробіття. Для цього уряд розробив відповідну постанову.

Проєкт урядової постанови оприлюднив Спільний представницький орган об'єднань профспілок України.

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Оновлення процедури реєстрації безробітних

Проєкт покликаний удосконалити законодавчі акти у сфері зайнятості населення. Йдеться про розширення переліку електронних послуг, що надає Державна служба зайнятості через портал держпослуг "Дія" (та його мобільний застосунок), а також про сприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з-поміж осіб з інвалідністю.

Проєкт внесе зміни:

у порядок реєстрації та перереєстрації зареєстрованих безробітних громадян та ведення обліку шукачів роботи, що затвердила постанова №446. Відповідну процедуру спростять;

у порядок надання роботодавцям грошових компенсацій за витрати на оплату праці за працевлаштування переселенців, затвердженого постановою №331. Збільшиться тривалість надання компенсацій;

у порядок надання соцпослуг суб'єктам ринку праці кар'єрними радниками, консультантами щодо роботи з роботодавцями, затвердженого постановою №237. Планують спростити порядок проведення профілювання;

у порядок надання допомоги з безробіття, затвердженого постановою №735, в частині визначення суми допомоги з безробіття ВПО та громадянам, які перебувають на територіях, де тривають чи були бойові дії/окуповані Росією, і у яких немає документів та даних про періоди стажу, трудової діяльності, заробітну платню;

у порядок організації громадських та інших робіт, затвердженого постановою №175. Зареєстровані безробітні зобов'язані відвідати терорган упродовж 14 днів з дати припинення участі у громадських чи інших роботах тимчасового характеру.

"Армія відновлення"

В Україні безробітні громадяни можуть виконувати суспільно корисні роботи, які залежать від потреб конкретного регіону.

Найчастіше їх залучають до робіт із забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій, плетіння маскувальних сіток, розвантаження, фасування, доставки гуманітарної допомоги, пошиття одягу, ремонту військової амуніції.

Яка оплата праці безробітним

Оплата праці становить 6,7 тисячі гривень і не може бути нижчою за мінімальну заробітну плату. Окрім цього, такі роботи можуть дофінансовувати з обласних бюджетів.

Нагадаємо, до відновлення Київщини доєдналися понад пʼять тисяч безробітних. У межах державного проєкту "Армія відновлення" десяткам тисяч безробітних виплатили 305 млн гривень.

Також ми писали, що на другий рік війни з Росією деяким працівникам медичної сфери підвищили мінімальні заробітні плати. Йдеться про тих, хто вимушений працювати у небезпечних зонах, де досі тривають активні бої.