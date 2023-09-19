Безработица в Украине — власть обновит механизм оказания помощи

Граждане на улицах столицы. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине усовершенствуют механизм регистрации безработных и назначения им пособий по безработице. Для этого правительство разработало соответствующее постановление.

Проект правительственного постановления обнародовал Совместный представительный орган объединений профсоюзов Украины.

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Обновление процедуры регистрации безработных

Проект призван усовершенствовать законодательные акты в области занятости населения. Речь идет о расширении перечня электронных услуг, предоставляемых Государственной службой занятости через портал госуслуг "Дія" (и его мобильное приложение), а также о содействии трудоустройству внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) среди лиц с инвалидностью.

Проект внесет изменения:

в порядок регистрации и перерегистрации зарегистрированных безработных граждан и ведения учета соискателей работы, утвержденных постановлением №446. Соответствующую процедуру упростят;

в порядок предоставления работодателям денежных компенсаций за расходы по оплате труда за трудоустройство переселенцев, утвержденного постановлением №331. Увеличится продолжительность предоставления компенсаций;

в порядок предоставления соцуслуг субъектам рынка труда карьерными советниками, консультантами по работе с работодателями, утвержденного постановлением №237. Планируется упростить порядок проведения профилирования;

в порядок предоставления пособия по безработице, утвержденного постановлением №735, в части определения суммы пособия по безработице ВПЛ и гражданам, находящимся на территориях, где продолжаются или были боевые действия/оккупированы Россией, и у которых нет документов и данных о периодах стажа, трудовой деятельности, заработной плате;

в порядок организации общественных и других работ, утвержденного постановлением №175. Зарегистрированные безработные обязаны посетить терорган в течение 14 дней с даты прекращения участия в общественных или других работах временного характера.

"Армия восстановления"

В Украине безработные граждане могут выполнять общественно полезные работы, зависящие от потребностей конкретного региона.

Чаще всего их привлекают к работам по обеспечению жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий, плетению маскировочных сеток, разгрузке, фасовке, доставке гуманитарной помощи, пошиву одежды, ремонту военной амуниции.

Какая оплата труда безработным

Оплата труда составляет 6,7 тысячи гривен и не может быть ниже минимальной заработной платы. Кроме того, такие работы могут дофинансировать из областных бюджетов.

Напомним, к восстановлению Киевщины присоединились более пяти тысяч безработных. В рамках государственного проекта "Армия восстановления" десяткам тысяч безработных выплатили 305 млн гривен.

Также мы писали, что на второй год войны с Россией некоторым работникам медицинской сферы повысили минимальные заработные платы. Речь идет о тех, кто вынужден работать в опасных зонах, где до сих пор продолжаются активные бои.