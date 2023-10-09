Допомога для безробітних — в Україні змінили правила виплат

Трудова книжка. Фото: google.com

В Україні у жовтні 2023 року оновили правила виплат для безробітних громадян. Тепер їм виплачуватимуть допомогу на 500 гривень більше.

Це передбачає відповідна постанова фонду.

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Зміни у виплатах для безробітних

За рішенням Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, обсяг мінімальної допомоги з безробіття підвищили з 1 тис. гривень до 1,5 тис. гривень. Біженцям виплачуватимуть 2,5 тис. гривень.

Йдеться про постанову №60 від 14.09.2023 року, зареєстровану в Міністерстві юстиції 2 жовтня.

Відповідно до документа, 1,5 тис. гривень призначають громадянам, які не мають страхового стажу, а також тим, хто працював упродовж останнього року менше семи місяців.

Допомога у 2,5 тис. гривень виплачуватиметься:

громадянам, яких взяли на облік внутрішньо переміщених осіб (ВПО), без документів, що необхідні для надання статусу безробітного.

громадянам з числа внутрішньо переміщених осіб, котрі перебувають на окупованій території чи території, де тривають бойові дії, у яких нема необхідних документів, проте інформація про них є в держреєстрах.

Ситуація з безробіттям в Україні

Офіційно наприкінці літа 2023 року рівень безробіття в Україні впав до історичного мінімуму. Таких громадян, які отримують допомогу з безробіття, налічувалося 108,7 тис., серед них більшість, 78,8 тис. осіб, — жінки. Для порівняння — рік тому було 278,6 тис. осіб.

Під час війни скорочено тривалість виплати допомоги з безробіття. Вона не може перевищувати 90 календарних днів. При цьому максимальний розмір допомоги з безробіття з 1 січня поточного року становить 6,7 тис. гривень.

Більше про допомогу

Нагадаємо, в Україні удосконалять механізм реєстрації безробітних та призначення їм допомоги з безробіття. Для цього уряд розробив відповідну постанову.

Також ми писали, до відновлення Київщини доєдналися понад пʼять тисяч безробітних. У межах державного проєкту "Армія відновлення" десяткам тисяч безробітних виплатили 305 млн гривень.