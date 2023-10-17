Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow В Украине дорожает недвижимость: в каких регионах цены взлетели до 55% arrow

В Украине дорожает недвижимость: в каких регионах цены взлетели до 55%

17 октября 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Недвижимость в Украине – в каких регионах цены взлетели до 55%
Ключи от жилья. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

За последний год (с сентября по сентябрь) на украинском первичном рынке недвижимости цены росли неравномерно. Учитывая ситуацию безопасности, больше всего прибавили в стоимости квартиры на западной Украине.

Об этом свидетельствуют данные популярного портала недвижимости.

Читайте также:

Где больше всего выросли цены на жилье

По состоянию на начало октября 2023 года лидерами подорожания являются Тернопольская и Ивано-Франковская области. Как объясняют аналитики, причиной стремительного роста цен в западных областях до сих пор остается наибольшая удаленность от "горячих точек".

В списке регионов, где недвижимость на "первичке" выросла больше всего, выглядит так:

  • Тернопольская область — на 55% больше;
  • Ивано-Франковская область — 42%;
  • Сумская область — 26,5%;
  • Житомирская область — почти 24%;
  • Черкасская область — более 23%.

В то же время хуже всего обстоят дела в регионах, где ситуация остается нестабильной в вопросе безопасности. Речь идет об областях, приближенных к линии фронта и страдающих от постоянных ракетных обстрелов, и в связи с этим сравнительно меньшим спросом на жилье.

  • Харьковская область — на 19,2%;
  • Запорожская область — 6,3%.

Пять регионов, где недвижимость прибавила в цене больше всего

 

цены на недвижимость
Источник: delo

 

Больше о недвижимости

Напомним, за последние 13 лет цены на аренду жилья в Европе выросли в среднем на 70%. Больше всего подорожала недвижимость в Эстонии, а существенного удорожания жилья не было только в Италии, Греции и на Кипре.

Добавим, что мы собрали самые лучшие варианты посуточной аренды загородных домов в Киевской области. А также рассказали, сколько за такое удовольствие придется заплатить.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме