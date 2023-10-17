Недвижимость в Украине – в каких регионах цены взлетели до 55%

В Украине дорожает недвижимость: в каких регионах цены взлетели до 55%
За последний год (с сентября по сентябрь) на украинском первичном рынке недвижимости цены росли неравномерно. Учитывая ситуацию безопасности, больше всего прибавили в стоимости квартиры на западной Украине.
Об этом свидетельствуют данные популярного портала недвижимости.
Где больше всего выросли цены на жилье
По состоянию на начало октября 2023 года лидерами подорожания являются Тернопольская и Ивано-Франковская области. Как объясняют аналитики, причиной стремительного роста цен в западных областях до сих пор остается наибольшая удаленность от "горячих точек".
В списке регионов, где недвижимость на "первичке" выросла больше всего, выглядит так:
- Тернопольская область — на 55% больше;
- Ивано-Франковская область — 42%;
- Сумская область — 26,5%;
- Житомирская область — почти 24%;
- Черкасская область — более 23%.
В то же время хуже всего обстоят дела в регионах, где ситуация остается нестабильной в вопросе безопасности. Речь идет об областях, приближенных к линии фронта и страдающих от постоянных ракетных обстрелов, и в связи с этим сравнительно меньшим спросом на жилье.
- Харьковская область — на 19,2%;
- Запорожская область — 6,3%.
Пять регионов, где недвижимость прибавила в цене больше всего
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Напомним, за последние 13 лет цены на аренду жилья в Европе выросли в среднем на 70%. Больше всего подорожала недвижимость в Эстонии, а существенного удорожания жилья не было только в Италии, Греции и на Кипре.
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