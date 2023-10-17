Недвижимость в Украине – в каких регионах цены взлетели до 55%

Ключи от жилья. Фото: Unplush

За последний год (с сентября по сентябрь) на украинском первичном рынке недвижимости цены росли неравномерно. Учитывая ситуацию безопасности, больше всего прибавили в стоимости квартиры на западной Украине.

Об этом свидетельствуют данные популярного портала недвижимости.

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Где больше всего выросли цены на жилье

По состоянию на начало октября 2023 года лидерами подорожания являются Тернопольская и Ивано-Франковская области. Как объясняют аналитики, причиной стремительного роста цен в западных областях до сих пор остается наибольшая удаленность от "горячих точек".

В списке регионов, где недвижимость на "первичке" выросла больше всего, выглядит так:

Тернопольская область — на 55% больше;

Ивано-Франковская область — 42%;

Сумская область — 26,5%;

Житомирская область — почти 24%;

Черкасская область — более 23%.

В то же время хуже всего обстоят дела в регионах, где ситуация остается нестабильной в вопросе безопасности. Речь идет об областях, приближенных к линии фронта и страдающих от постоянных ракетных обстрелов, и в связи с этим сравнительно меньшим спросом на жилье.

Харьковская область — на 19,2%;

Запорожская область — 6,3%.

Пять регионов, где недвижимость прибавила в цене больше всего

Источник: delo

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Напомним, за последние 13 лет цены на аренду жилья в Европе выросли в среднем на 70%. Больше всего подорожала недвижимость в Эстонии, а существенного удорожания жилья не было только в Италии, Греции и на Кипре.

Добавим, что мы собрали самые лучшие варианты посуточной аренды загородных домов в Киевской области. А также рассказали, сколько за такое удовольствие придется заплатить.