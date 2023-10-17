Нерухомість в Україні — в яких регіонах ціни злетіли до 55%

Ключі від житла. Фото: Unplush

За останній рік (з вересня по вересень) на українському первинному ринку нерухомості ціни зростали нерівномірно. З огляду на безпекову ситуацію, найбільше додали у вартості квартири на західній Україні.

Про це свідчать дані популярного порталу нерухомості.

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Станом на початок жовтня 2023 року лідерами подорожчання є Тернопільська та Івано-Франківська області. Як пояснюють аналітики, причиною стрімкого зростання цін у західних областях досі залишається найбільша віддаленість від "гарячих точок".

У списку регіонів, де нерухомість на "первинці" зросла найбільше, виглядає так:

Тернопільська область — на 55% більше;

Івано-Франківська область — 42%;

Сумська область — 26,5%;

Житомирська область — майже 24%;

Черкаська область — понад 23%.

Водночас, найгірше йдуть справи в регіонах, де ситуація залишається нестабільною у питанні безпеки. Йдеться про області, які наближені до лінії фронту та потерпають від постійних ракетних обстрілів, у зв'язку з цим порівняно меншим попитом на житло.

Харківська область — на 19,2%;

Запорізька область — 6,3%.

П'ять регіонів, де нерухомість додала в ціні найбільше

Джерело: delo

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Нагадаємо, за останні 13 років ціни на оренду житла в Європі зросли в середньому на 70%. Найбільше подорожчала нерухомість в Естонії, а суттєвого подорожчання житла не було тільки в Італії, Греції та на Кіпрі.

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