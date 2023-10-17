Нерухомість в Україні — в яких регіонах ціни злетіли до 55%

В Україні дорожчає нерухомість: в яких регіонах ціни злетіли до 55%
За останній рік (з вересня по вересень) на українському первинному ринку нерухомості ціни зростали нерівномірно. З огляду на безпекову ситуацію, найбільше додали у вартості квартири на західній Україні.
Про це свідчать дані популярного порталу нерухомості.
Де найбільше зросли ціни на житло
Станом на початок жовтня 2023 року лідерами подорожчання є Тернопільська та Івано-Франківська області. Як пояснюють аналітики, причиною стрімкого зростання цін у західних областях досі залишається найбільша віддаленість від "гарячих точок".
У списку регіонів, де нерухомість на "первинці" зросла найбільше, виглядає так:
- Тернопільська область — на 55% більше;
- Івано-Франківська область — 42%;
- Сумська область — 26,5%;
- Житомирська область — майже 24%;
- Черкаська область — понад 23%.
Водночас, найгірше йдуть справи в регіонах, де ситуація залишається нестабільною у питанні безпеки. Йдеться про області, які наближені до лінії фронту та потерпають від постійних ракетних обстрілів, у зв'язку з цим порівняно меншим попитом на житло.
- Харківська область — на 19,2%;
- Запорізька область — 6,3%.
П'ять регіонів, де нерухомість додала в ціні найбільше
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Нагадаємо, за останні 13 років ціни на оренду житла в Європі зросли в середньому на 70%. Найбільше подорожчала нерухомість в Естонії, а суттєвого подорожчання житла не було тільки в Італії, Греції та на Кіпрі.
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