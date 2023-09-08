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В Украине дорожает доллар: курс валют на 9 сентября

8 сентября 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 9 сентября — в Украине дорожает доллар
Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины установили официальный курс валют на следующий банковский день. Согласно ему, евро в покупке повысился на четыре копейки, стоит 39,14 грн/евро, доллар неизменен — 36,56 грн.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Нацбанка.

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По данным регулятора, цена евровалюты в продаже — 39,53 грн/евро (+0,04), доллара — 36,93 грн.

На украинском наличном рынке американская валюта подскочила в стоимости: в среднем стоит 37,97 грн. В покупке — 37,44 грн (+0,05), в продаже — 38,18 (+0,06). Евро стоит в покупке 40,23 грн (+0,33), в продаже — 41,22 (+0,23) грн.

  • ПриватБанк — 37,30 грн (+0,05) — 37,90 грн (+0,05);
  • Укрэксимбанк — 37,45 грн (+0,10) — 38,25 грн (+0,10);
  • Укргазбанк — 37,30 грн (+0,10) — 38,10 грн (+0,20);
  • Ощадбанк — 37,60 грн (+0,25) — 38,35 грн (+0,10);
  • Sense bank — 37,60 грн (+0,05) — 38,15 грн;
  • Райффайзен Банк — 37,60 грн (+0,30) — 38,20 грн (+0,40).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 37,93 грн (+0,03), в продаже — 38,05 грн. Евро в покупке — 40,75 грн (+0,05), в продаже — 40,95 (-0,05).

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Больше о валюте

Напомним, клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" снова могут покупать безналичную валюту через приложение24. В банке напомнили о лимитах, установленных Национальным банком Украины (НБУ).

Также мы писали, что граждане могут покупать доллары и евро в приложении Monobank по курсу 37,44 грн/$ и 40,89 грн/€ соответственно.

 

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