Курс валют на 9 вересня — в Україні дорожчає долар

Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE

У Національному банку України (НБУ) встановили офіційний курс валют на наступний банківський день. Згідно з ним, євро у купівлі підвищився на чотири копійки, коштує 39,14 грн/євро, долар незмінний — 36,56 грн.

Про це свідчать дані на офіційному сайті Нацбанку.

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За даними регулятора, ціна євровалюти у продажу — 39,53 грн/євро (+0,04), долара — 36,93 грн.

На українському готівковому ринку американська валюта підскочила у вартості: у середньому коштує 37,97 грн. У купівлі — 37,44 грн (+0,05), в продажу — 38,18 (+0,06). Євро коштує у купівлі 40,23 грн (+0,33), у продажу — 41,22 (+0,23) грн.

ПриватБанк — 37,30 грн (+0,05) — 37,90 грн (+0,05);

Укрексімбанк — 37,45 грн (+0,10) — 38,25 грн (+0,10);

Укргазбанк — 37,30 грн (+0,10) — 38,10 грн (+0,20);

Ощадбанк — 37,60 грн (+0,25) — 38,35 грн (+0,10);

Sense bank — 37,60 грн (+0,05) — 38,15 грн;

Райффайзен Банк — 37,60 грн (+0,30) — 38,20 грн (+0,40).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 37,93 грн (+0,03), у продажу — 38,05 грн. Євро у купівлі — 40,75 грн (+0,05), у продажу — 40,95 (-0,05).

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Більше про валюту

Нагадаємо, клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" знову можуть купувати безготівкову валюту через застосунок Приват24. У банку нагадали про ліміти, встановлені Національним банком України (НБУ).

Також ми писали, що громадяни можуть купувати долари та євро у застосунку Monobank за курсом 37,44 грн/доларів та 40,89 грн/євро відповідно.