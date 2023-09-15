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В Украине доллар снова дорожает: курс валют на 15 сентября

15 сентября 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 15 сентября — банки обновили цены на доллар
Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины установили официальный курс валют на 15 сентября. Согласно ему, евро в покупке опустился на 29 копеек, до 38,99 грн/евро, а доллар остается неизменным — 36,56 грн.

Таковы данные на официальном сайте Нацбанка.

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Курс доллара и евро 15 сентября

По этим сведениям стоимость евровалюты в продаже — 39,38 грн/евро (-0,29), доллара — 36,93 грн.

На наличном рынке доллар дорожает. В среднем стоит 38,15 грн (+0,02). В покупке — 37,59 грн (+0,01), в продаже — 38,34 (+0,07). Евро стоит в покупке 40,34 грн (-0,05), в продаже — 41,33 (-0,07) грн.

  • ПриватБанк — 37,40 грн — 38,00 грн;
  • Укрэксимбанк — 37,65 грн (+0,05) — 38,45 грн (+0,05);
  • Укрсиббанк — 37,45 грн — 38,20 грн;
  • Ощадбанк — 37,70 грн — 38,50 грн;
  • Радабанк — 37,90 грн (+0,05) — 38,50 грн (+0,05);
  • Укргазбанк — 37,30 грн — 38,30 грн (+0,20);
  • Райффайзен Банк — 37,60 грн — 38,40 грн (+0,20).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,09 грн (+0,02), в продаже — 38,24 (+0,02). Евро в покупке — 90 грн (-0,10), в продаже — 41,15 (-0,05)

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк принял решение об очередном снижении учетной ставки. В этот раз ключевую процентную ставку опустили с 22 до 20%.

Также мы писали, что Национальный банк ужесточил требования к финансовому мониторингу. Теперь банки обязаны реагировать на случаи превышения максимальных сумм финансовых сделок.

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