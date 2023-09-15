Курс валют на 15 вересня — банки оновили ціни на долар

Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE

У Національному банку України (НБУ) встановили офіційний курс валют на 15 вересня. Згідно з ним, євро у купівлі опустився на 29 копійок, до 38,99 грн/євро, а долар залишається незмінний — 36,56 грн.

Такі дані на офіційному сайті Нацбанку.

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Курс долара та євро 15 вересня

За цими відомостями, вартість євровалюти у продажу — 39,38 грн/євро (-0,29), долара — 36,93 грн.

На готівковому ринку долар дорожчає. У середньому коштує 38,15 грн (+0,02). У купівлі — 37,59 грн (+0,01), в продажу — 38,34 (+0,07). Євро коштує у купівлі 40,34 грн (-0,05), у продажу — 41,33 (-0,07) грн.

ПриватБанк — 37,40 грн — 38,00 грн;

Укрексімбанк — 37,65 грн (+0,05) — 38,45 грн (+0,05);

Укрсиббанк — 37,45 грн — 38,20 грн;

Ощадбанк — 37,70 грн — 38,50 грн;

Радабанк — 37,90 грн (+0,05) — 38,50 грн (+0,05);

Укргазбанк — 37,30 грн — 38,30 грн (+0,20);

Райффайзен Банк — 37,60 грн — 38,40 грн (+0,20).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,09 грн (+0,02), у продажу — 38,24 (+0,02). Євро у купівлі — 40,90 грн (-0,10), у продажу — 41,15 (-0,05).

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Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк ухвалив рішення щодо чергового зниження облікової ставки. Цього разу ключову відсоткову ставку опустили з 22% до 20%.

Також ми писали, що Національний банк посилив вимоги до фінансового моніторингу. Тепер банки зобов'язані реагувати на випадки перевищення максимальних сум фінансових операцій.