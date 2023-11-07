Курс доллара, евро и злотого в Украине на 8 ноября

В Украине дешевеют доллар и евро — сколько стоит валюта в банках и обменниках
В банках и обменниках Украины подешевели доллар, евро и злотый. Узнайте актуальный курс валют в нашем материале.
Данные обнародованы на сайте Нацбанка.
Курс доллара, евро и злотого
Так, согласно официальной информации НБУ, на 8 ноября курс установлен на уровне:
- доллар — 36,03 грн;
- евро — 38,48 грн/евро;
- злотый — 8,62 грн/PLN.
Курс валют в банках
По данным портала Kurs, на наличном рынке Украины американская валюта также немного упала в цене. В среднем доллар стоит 37,55 грн. В покупке — 37,50 грн, в продаже — 37,60 грн. Стоимость евро в покупке стоит 40,06 грн, в продаже — 40,24 грн.
Курс доллара в украинских банках
Курс валют в обменниках
Что касается ситуации в обменных пунктах, то, по данным портала Minfin , доллар в покупке стоит 37,55 грн, в продаже — 37,64 грн. Стоимость евро в покупке — 40,05 грн, в продаже — 40,25 грн.
Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.
Напомним, в В ПриватБанке рассказали об интересных трендах среди своих клиентов. В банке отмечают, что количество открытых в октябре счетов является рекордным показателем за последние три года.
Также мы писали, что в Украине 25 копеек можно продать почти за тысячу долларов. Особая ценность в монетах серии 4БАм, известных как "англичанки". Их отличительная черта – это производство на основе британских штампов, содержащих ошибки.
Читайте Новини.LIVE!