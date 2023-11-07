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В Украине дешевеют доллар и евро — сколько стоит валюта в банках и обменниках

7 ноября 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс доллара, евро и злотого в Украине на 8 ноября
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В банках и обменниках Украины подешевели доллар, евро и злотый. Узнайте актуальный курс валют в нашем материале.

Данные обнародованы на сайте Нацбанка.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, согласно официальной информации НБУ, на 8 ноября курс установлен на уровне:

  • доллар — 36,03 грн;
  • евро — 38,48 грн/евро;
  • злотый — 8,62 грн/PLN.

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на наличном рынке Украины американская валюта также немного упала в цене. В среднем доллар стоит 37,55 грн. В покупке — 37,50 грн, в продаже — 37,60 грн. Стоимость евро в покупке стоит 40,06 грн, в продаже — 40,24 грн.

Курс доллара в украинских банках

Банки курс
Курс доллара в банках. Фото: Kurs

Курс валют в обменниках

Что касается ситуации в обменных пунктах, то, по данным портала Minfin , доллар в покупке стоит 37,55 грн, в продаже — 37,64 грн. Стоимость евро в покупке — 40,05 грн, в продаже — 40,25 грн.

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Напомним, в В ПриватБанке рассказали об интересных трендах среди своих клиентов. В банке отмечают, что количество открытых в октябре счетов является рекордным показателем за последние три года.

Также мы писали, что в Украине 25 копеек можно продать почти за тысячу долларов. Особая ценность в монетах серии 4БАм, известных как "англичанки". Их отличительная черта – это производство на основе британских штампов, содержащих ошибки.

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