Курс доллара, евро и злотого в Украине на 8 ноября

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

В банках и обменниках Украины подешевели доллар, евро и злотый. Узнайте актуальный курс валют в нашем материале.

Данные обнародованы на сайте Нацбанка.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, согласно официальной информации НБУ, на 8 ноября курс установлен на уровне:

доллар — 36,03 грн;

евро — 38,48 грн/евро;

злотый — 8,62 грн/PLN.

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на наличном рынке Украины американская валюта также немного упала в цене. В среднем доллар стоит 37,55 грн. В покупке — 37,50 грн, в продаже — 37,60 грн. Стоимость евро в покупке стоит 40,06 грн, в продаже — 40,24 грн.

Курс доллара в украинских банках

Курс доллара в банках. Фото: Kurs

Курс валют в обменниках

Что касается ситуации в обменных пунктах, то, по данным портала Minfin , доллар в покупке стоит 37,55 грн, в продаже — 37,64 грн. Стоимость евро в покупке — 40,05 грн, в продаже — 40,25 грн.

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Напомним, в В ПриватБанке рассказали об интересных трендах среди своих клиентов. В банке отмечают, что количество открытых в октябре счетов является рекордным показателем за последние три года.

Также мы писали, что в Украине 25 копеек можно продать почти за тысячу долларов. Особая ценность в монетах серии 4БАм, известных как "англичанки". Их отличительная черта – это производство на основе британских штампов, содержащих ошибки.