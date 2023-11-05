Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Долар продовжує дешевшати — курс валют на сьогодні arrow

Долар продовжує дешевшати — курс валют на сьогодні

5 листопада 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара та євро на 5 листопада — скільки коштує валюта
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В українських банках продовжує дешевшати долар. Також незначно зменшився курс польського злотого. Національний банк України (НБУ) знизив офіційний курс польскої валюти на 1 копійку. 

Такі дані оприлюднені на сайті НБУ.

Читайте також:

Курс долара, євро та злотого

Так, згідно з офіційною інформацією НБУ, на 5 листопада курс встановлено на рівні:

  • долар — 36,28 грн (-0,02);
  • євро — 38,54 грн/євро;
  • злотий — 8,68 грн/PLN (+0,01).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, на українському готівковому ринку американська валюта втратила в ціні. У середньому коштує 37,66 грн (-0,04). У купівлі — 37,61 грн (-0,03), в продажу — 37,71 (-0,04). Ціна євро у купівлі — 40,02 грн (+0,02), в продажу — 40,20 грн.

Курс долара в українських банках

курс валют банки
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Ситуація в обмінних пунктах, за інформацією порталу Minfin, наступна: долар у купівлі коштує 37,62 грн (-0,01), у продажу — 37,75. Вартість євро у купівлі — 40,03 грн (-0,03), у продажу — 40,20 грн.

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, НБУ прогнозує ріст реальних зарплат українців на понад 6% у 2024 і 2025 роках. На тлі зниження інфляції реальні заробітні плати українців у 2024-2025 роках зростатимуть темпами понад 6% на рік.

Також ми писали, що Державний Ощадбанк запровадив інноваційну послугу поповнення банківських карток через власну POS-термінальну мережу на касах в магазинах. У фінустанові запевняють, що запровадження нової послуги дасть можливість уникати великого обсягу готівкових коштів "на руках", а також просувати cashless-технології в країні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі