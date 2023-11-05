Курс доллара и евро на 5 ноября – сколько стоит валюта

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В украинских банках продолжает дешеветь доллар. Также незначительно снизился курс польского злотого. Национальный банк Украины (НБУ) снизил официальный курс польской валюты на 1 копейку.

Такие данные обнародованы на сайте НБУ.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, согласно официальной информации НБУ, на 5 ноября курс установлен на уровне:

доллар — 36,28 грн (-0,02);

евро — 38,54 грн/евро;

злотый — 8,68 грн/PLN (+0,01).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, на украинском наличном рынке американская валюта потеряла в цене. В среднем стоит 37,66 грн (-0,04). В покупке — 37,61 грн (-0,03), в продаже — 37,71 (-0,04). Цена евро в покупке — 40,02 грн (+0,02), в продаже — 40,20 грн.

Курс доллара в украинских банках

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Ситуация в обменных пунктах, по информации портала Minfin, следующая: доллар в покупке стоит 37,62 грн (-0,01), в продаже — 37,75. Стоимость евро в покупке — 40,03 грн (-0,03), в продаже — 40,20 грн.

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Напомним, НБУ прогнозирует рост реальных зарплат украинцев более чем на 6% в 2024 и 2025 годах. На фоне снижения инфляции реальные заработные платы украинцев в 2024-2025 гг. будут расти темпами более 6% в год.

Также мы писали, что Государственный Сбербанк ввел инновационную услугу пополнения банковских карточек через собственную POS-терминальную сеть на кассах в магазинах. В финучреждении уверяют, что введение новой услуги позволит избегать большого объема наличных средств "на руках", а также продвигать cashless-технологии в стране.