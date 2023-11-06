В Україні 25 копійок можна продати майже за тисячу доларів — який вид має монета
В Україні деякі старовинні монети, які досі можуть валятися в скарбничках або бути забутими в гаманцях, є насправді досить цінними. Прикладом такої монети є 25 копійок 1992 року, яку експерти оцінюють у суму до тисячі американських доларів.
Про це повідомляє "Монітекс".
У чому особливість монети
Особлива цінність у монетах серії 4БАм, відомих як "англійки". Їхня відмінна риса — це виробництво на основі британських штампів, що містять помилки.
Виготовлення таких монет відбувалося на Луганському заводі верстатобудування, а точний тираж досі не встановлений. Передбачалося, що всі дефектні монети повинні були бути переплавлені, але деякі з них так і залишилися в обігу, час від часу з'являючись на аукціонах та колекціях любителів.
Як виглядає монета номіналом у 25 копійок.
На лицьовій стороні таких монет є певні відмінності: щит опуклий, а тризуб опущений вниз — це ключові ознаки рідкості даних 25 копійок. Також слід згадати про ребристість канта монети, виконаного секторами насічок, у той час як деякі екземпляри можуть мати гладкий кант, але це вже інша категорія монет.
За скільки можна продати монети номіналом 25 копійок
Щодо вартості, то 25 копійок 1992 року цінуються на 35 тисяч українських гривень. Ці монети відливали з нікелевої латуні. Хоча немає гарантій, що продавець зможе реалізувати монету за такою ціною, вважається, що ринок цікавиться такими унікальними екземплярами. Цілком можливо, що цінний екземпляр може виявитися у вас, але лише одиниці переривають свої запаси дрібниці у пошуках такої раритетної знахідки.
Нагадаємо, що у Львові продають монету номіналом у 2 копійки за 2 тисячі доларів (73 тисячі гривень). Вона була в обігу до 2021 року.
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