В Україні 25 копійок можна продати майже за тисячу доларів — який вид має монета

Монети номіналом 25 копійок. Фото: Національний банк України

В Україні деякі старовинні монети, які досі можуть валятися в скарбничках або бути забутими в гаманцях, є насправді досить цінними. Прикладом такої монети є 25 копійок 1992 року, яку експерти оцінюють у суму до тисячі американських доларів.

Про це повідомляє "Монітекс".

Читайте також:

У чому особливість монети

Особлива цінність у монетах серії 4БАм, відомих як "англійки". Їхня відмінна риса — це виробництво на основі британських штампів, що містять помилки.

Виготовлення таких монет відбувалося на Луганському заводі верстатобудування, а точний тираж досі не встановлений. Передбачалося, що всі дефектні монети повинні були бути переплавлені, але деякі з них так і залишилися в обігу, час від часу з'являючись на аукціонах та колекціях любителів.

Як виглядає монета номіналом у 25 копійок.

На лицьовій стороні таких монет є певні відмінності: щит опуклий, а тризуб опущений вниз — це ключові ознаки рідкості даних 25 копійок. Також слід згадати про ребристість канта монети, виконаного секторами насічок, у той час як деякі екземпляри можуть мати гладкий кант, але це вже інша категорія монет.

Монета-"англійка". Фото: Монітекс

Монета-"англійка". Фото: Монітекс

За скільки можна продати монети номіналом 25 копійок

Щодо вартості, то 25 копійок 1992 року цінуються на 35 тисяч українських гривень. Ці монети відливали з нікелевої латуні. Хоча немає гарантій, що продавець зможе реалізувати монету за такою ціною, вважається, що ринок цікавиться такими унікальними екземплярами. Цілком можливо, що цінний екземпляр може виявитися у вас, але лише одиниці переривають свої запаси дрібниці у пошуках такої раритетної знахідки.

Нагадаємо, що у Львові продають монету номіналом у 2 копійки за 2 тисячі доларів (73 тисячі гривень). Вона була в обігу до 2021 року.