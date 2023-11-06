В Украине 25 копеек можно продать почти за тысячу долларов — какой вид имеет монета

Монеты номиналом 25 копеек. Фото: Национальный банк Украины

В Украине некоторые старинные монеты, которые до сих пор могут валяться в копилках или быть забытыми в кошельках, на самом деле являются довольно ценными. Примером такой монеты служит 25 копеек 1992 года, которую эксперты оценивают в сумму до тысячи американских долларов.

Об этом сообщает "Монітекс".

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В чем особенность монеты

Особая ценность кроется в монетах серии 4БАм, известных как "англичанки". Их отличительная черта — это производство на основе британских штампов, содержащих ошибки.

Изготовление таких монет проходило на Луганском заводе станкостроения, а точный тираж до сих пор не установлен. Предполагалось, что все дефектные монеты должны были быть переплавлены, но некоторые из них так и остались в обороте, время от времени появляясь на аукционах и в коллекциях любителей.

Как выглядит монета номиналом в 25 копеек

На лицевой стороне таких монет присутствуют определенные отличия: щит выпуклый, а трезубец опущен вниз — это ключевые признаки редкости данных 25 копеек. Также следует упомянуть о ребристости канта монеты, выполненного секторами насечек, в то время как некоторые экземпляры могут иметь и гладкий кант, но это уже другая категория монет.

Монета-"англичанка". Фото: Монітекс

Монета-"англичанка". Фото: Монітекс

За сколько можно продать монеты номиналом 25 копеек

Что касается стоимости, то 25 копеек 1992 года ценятся в 35 тысяч украинских гривен. Эти монеты отливали из никелевой латуни. Хотя нет гарантий, что продавец сможет реализовать монету по такой цене, считается, что рынок интересуется такими уникальными экземплярами. Вполне возможно, что ценный экземпляр может оказаться у вас, но лишь единицы перерывают свои запасы мелочи в поисках такой раритетной находки.

Напомним, что во Львове продают монету номиналом в 2 копейки за 2 тысячи долларов (73 тысячи гривен). Она была в обороте до 2021 года.