Курс долара, євро та злотого в Україні на 8 листопада

В Україні дешевшають долар та євро — скільки коштує валюта у банках та обмінниках
У банках та обмінниках України здешевшали долар, євро та злотий. Дізнайтеся актуальний курс валют у нашому матеріалі.
Дані оприлюднені на сайті Нацбанку.
Курс долара, євро та злотого
Так, згідно з офіційною інформацією НБУ, на 8 листопада курс встановлено на рівні:
- долар — 36,03 грн;
- євро — 38,48 грн/євро;
- злотий — 8,62 грн/PLN.
Курс валют у банках
За даними порталу Kurs, на готівковому ринку України американська валюта також трохи впала в ціні. У середньому долар коштує 37,55 грн. У купівлі — 37,50 грн, у продажу — 37,60 грн. Вартість євро у купівлі коштує 40,06 грн, в продажу — 40,24 грн.
Курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
Щодо ситуації в обмінних пунктах, то за даними порталу Minfin, долар у купівлі коштує 37,55 грн, у продажу — 37,64 грн. Вартість євро у купівлі — 40,05 грн, у продажу — 40,25 грн.
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