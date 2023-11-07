Курс долара, євро та злотого в Україні на 8 листопада

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У банках та обмінниках України здешевшали долар, євро та злотий. Дізнайтеся актуальний курс валют у нашому матеріалі.

Дані оприлюднені на сайті Нацбанку.

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Так, згідно з офіційною інформацією НБУ, на 8 листопада курс встановлено на рівні:

долар — 36,03 грн;

євро — 38,48 грн/євро;

злотий — 8,62 грн/PLN.

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на готівковому ринку України американська валюта також трохи впала в ціні. У середньому долар коштує 37,55 грн. У купівлі — 37,50 грн, у продажу — 37,60 грн. Вартість євро у купівлі коштує 40,06 грн, в продажу — 40,24 грн.

Курс долара в українських банках

Курс долара в українських банках. Фото: Kurs

Курс валют в обмінниках

Щодо ситуації в обмінних пунктах, то за даними порталу Minfin, долар у купівлі коштує 37,55 грн, у продажу — 37,64 грн. Вартість євро у купівлі — 40,05 грн, у продажу — 40,25 грн.

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