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В Україні дешевшають долар та євро — скільки коштує валюта у банках та обмінниках

7 листопада 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара, євро та злотого в Україні на 8 листопада
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У банках та обмінниках України здешевшали долар, євро та злотий. Дізнайтеся актуальний курс валют у нашому матеріалі.

Дані оприлюднені на сайті Нацбанку.

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Курс долара, євро та злотого

Так, згідно з офіційною інформацією НБУ, на 8 листопада курс встановлено на рівні:

  • долар — 36,03 грн;
  • євро — 38,48 грн/євро;
  • злотий — 8,62 грн/PLN.

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на готівковому ринку України американська валюта також трохи впала в ціні. У середньому долар коштує 37,55 грн. У купівлі — 37,50 грн, у продажу — 37,60 грн. Вартість євро у купівлі коштує 40,06 грн, в продажу — 40,24 грн.

Курс долара в українських банках

Банки курс
Курс долара в українських банках. Фото: Kurs

Курс валют в обмінниках

Щодо ситуації в обмінних пунктах, то за даними порталу Minfin, долар у купівлі коштує 37,55 грн, у продажу — 37,64 грн. Вартість євро у купівлі — 40,05 грн, у продажу — 40,25 грн.

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, в ПриватБанку розказали про цікаві тренди серед своїх клієнтів. В банку зазначають, що кількість відкритих у жовтні рахунків є рекордним показником за останні три роки. 

Також ми писали, що в Україні 25 копійок можна продати майже за тисячу доларів. Особлива цінність у монетах серії 4БАм, відомих як "англійки". Їхня відмінна риса — це виробництво на основі британських штампів, що містять помилки.

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