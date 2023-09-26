Пенсии в Украине — известно, кому из граждан заблокируют выплаты

В Украине блокируют выплату пенсий: стало известно, кто попадет в зону риска
В Украине возможна блокировка пенсионных выплат граждан. Эксперты объяснили, кто может попасть в зону риска.
Об этом проинформировали представители Министерства социальной политики Украины.
Заморозка пенсионных счетов
Как отмечают в Минсоцполитики, выплату пенсии могут остановить, если специалисты фонда видят, что не происходит ни одного движения финансов по банковскому счету.
Так, если это длится более полугода — выплата денег будет остановлена. Однако этого можно избежать.
Как предотвратить блокировку карты
Граждане могут избежать блокировки карты. Для этого необходимо хотя бы раз в полгода делать любые транзакции по своим пенсионным карточкам.
Это могут быть элементарные действия, например, пополнение счета мобильного телефона, оплата коммунальных услуг или расчет за товары в магазине.
Возобновление выплат на карту
Если украинцам уже заблокировали банковскую карту, куда поступала пенсия, выплату пенсии можно возобновить. Также Пенсионный фонд должен вернуть все недополученные средства.
Для этого гражданин должен обратиться в органы ПФУ и подтвердить там свою личность. После проверки информации в фонде будет принято решение о возобновлении выплат в течение 10 дней с даты обращения.
"Если пенсионер появляется и подтверждает свое лицо, то начисление и выплата пенсии продолжается", — подчеркнула представитель Минсоцполитики Дарья Марчак.
В каких еще случаях прекращают выплаты на карту
Еще существуют случаи, когда прекращаются выплаты на карты пенсионерам. Речь идет о таких ситуациях:
- смерть гражданина;
- пенсионер предоставил недостойную информацию о страховом стаже и заработной плате;
- гражданин надолго уехал за границу (возможны исключения. Если у Украины со страной пребывания есть договор о выплате пенсий, то украинец будет получать пенсию за пределами родной страны).
Больше о пенсиях
Напомним, согласно действующему закону, участники боевых действий имеют право на дополнительную выплату к своей пенсии, которая составляет 25% прожиточного минимума. В 2023 году прожиточный минимум равен 2093 гривнам, что делает размер этой надбавки соответственно 523,25 гривны.
Также мы писали, что в Украине будут иначе считать пенсии. Предполагается, что новый алгоритм может быть представлен с проектом введения накопительного уровня пенсионного обеспечения до конца текущего года.