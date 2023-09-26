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В Україні блокують виплату пенсій: стало відомо, хто потрапить у зону ризику

26 вересня 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — відомо, кому з громадян заблокують виплати
Людина з банківською карткою. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні можливе блокування пенсійних виплат громадян. Експерти пояснили, хто може потрапити у зону ризику.

Про це поінформували представники Міністерства соціальної політики України.

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Замороження пенсійних рахунків

Як зазначають у Мінсоцполітики, виплату пенсії можуть зупинити, у разі, якщо фахівці фонду бачать, що не відбувається жодного руху фінансів за банківським рахунком.

Так, якщо це триває понад пів року  — виплата грошей буде зупинена. Проте цього можна уникнути.

Як запобігти блокуванню картки

Громадяни можуть уникнути блокування картки. Для цього необхідно хоча б раз за пів року робити будь-які транзакції за своїми пенсійними картками.

Це можуть бути елементарні дії, наприклад, поповнення рахунку мобільного телефону, сплата комунальних послуг чи розрахунок за товари в магазині.

Поновлення виплат на картку

Якщо українцям вже заблокували банківську картку, куди надходила пенсія, то виплату пенсії можна відновити. Також Пенсійний фонд муситиме повернути всі недоотримані кошти.

Для цього громадянин має звернутися в органи ПФУ і там підтвердити свою особу. Після перевірки інформації у фонді ухвалять рішення про відновлення виплат упродовж 10 днів від дати звернення.

"Якщо пенсіонер з’являється та підтверджує свою особу, то нарахування та виплата пенсії триває", — наголосила представниця Мінсоцполітики Дарина Марчак.

В яких ще випадках припиняють виплати на картку

Ще існують випадки, коли припиняються виплати на картки пенсіонерам. Йдеться про такі ситуації:

  • смерть громадянина;
  • пенсіонер подав недостойну інформацію щодо страхового стажу та заробітної плати;
  • громадянин надовго поїхав за кордон (можливі винятки. Якщо в України з країною перебування є договір про виплати пенсій, то українець надалі отримуватиме пенсію за межами рідної країни).

Більше про пенсії

Нагадаємо, відповідно до чинного закону, учасники бойових дій мають право на додаткову виплату до своєї пенсії, яка становить 25% від прожиткового мінімуму. 2023 року прожитковий мінімум дорівнює 2093 гривням, що робить розмір цієї надбавки відповідно 523,25 гривні.

Також ми писали, що в Україні інакше рахуватимуть пенсії. Передбачається, що новий алгоритм може бути представлений із проєктом запровадження накопичувального рівня пенсійного забезпечення до кінця поточного року.

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