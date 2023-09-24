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Доплата до пенсії 25%: хто може отримати

24 вересня 2023 22:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Доплата до пенсії 25%: хто може отримати
Пенсіонер в Україні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Відповідно до чинного закону, учасники бойових дій мають право на додаткову виплату до своєї пенсії, яка становить 25% від прожиткового мінімуму. 2023 року прожитковий мінімум дорівнює 2093 гривням, що робить розмір цієї надбавки 523,25 гривні.

Про це повідомляє Obozrevatel.

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Повідомляється, що згідно з рішенням Кабінету Міністрів №656 від 28 липня 2010 року (із змінами від 16 липня 2021 року) "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій", вважається, що загальний розмір пенсії для учасників бойових дій з урахуванням усіх надбавок має становити не менше ніж 210% від прожиткового мінімуму, що дорівнює 4395,30 гривні у 2023 році.

Доплати можуть бути надані незалежно від типу пенсії. Відповідно до розміру прожиткового мінімуму у 2023 році, який становить 2093 гривні, розмір доплати для осіб зі статусом учасників бойових дій (УБД) дорівнюватиме 523,25 гривні. Така доплата регламентується Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Нагадаємо, що в Україні низці категорій громадян можуть виплатити пенсію достроково. Для цього потрібно відповідати деяким вимогам.

Також ми писали, що в Україні інакше рахуватимуть пенсії. Передбачається, що новий алгоритм може бути представлений із проєктом запровадження накопичувального рівня пенсійного забезпечення до кінця поточного року.

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