Пенсии в Украине — некоторые украинцы выплаты получат досрочно

Люди на улицах столицы. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине ряду категорий граждан могут выплатить пенсию досрочно. Для этого необходимо соответствовать некоторым требованиям.

Об этом сообщает профильное издание Napensii.ua.

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Кто имеет право на досрочную пенсию

Как отмечается, в частности, правом на досрочный уход на пенсию по возрасту на льготных условиях могут воспользоваться сотрудники, работающие полный рабочий день на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда. Речь идет о списке N1 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденных правительством.

На досрочную пенсию могут рассчитывать граждане с особым статусом. Таким правом могут воспользоваться:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью в результате войны;

члены семьи погибших/умерших защитников и защитниц Украины.

Также раньше других выйти на заслуженный отдых разрешается:

многодетным матерям и матерям детей с инвалидностью с детства; детей, имеющих тяжелые болезни;

участникам ликвидации и пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Также могут выйти на пенсию досрочно те граждане, трудовой договор с которыми был расторгнут по инициативе работодателя из-за выявления несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья за полтора года до достижения пенсионного возраста.

Стаж для досрочного выхода на пенсию

Граждане имеют право на досрочную пенсию за полтора года до достижения пенсионного возраста, у кого имеется полный страховой стаж:

у мужчин — 35 лет;

у женщин — 30 лет.

В случае подземных работ, работ с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда:

мужчины — после 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах;

женщины — после 45 лет и при стаже работы минимум 15 лет, из них не менее 7 лет 6 месяцев на вышеуказанных работах.

Остальные граждане смогут выйти на пенсию после получения необходимого стажа. По действующему законодательству, с января 2023 года для выхода на пенсию в 60 лет стаж должен составлять не менее 30 лет. Ежегодно стаж для выхода на пенсию в 60 лет повышается. Ожидается, что в 2028-м составит 35 лет.

Граждане могут выйти на пенсию в 63 года при наличии минимум 20-летнего стажа. После 65 лет стаж должен составлять:

2023 — от 15 до 20 лет;

2024 — от 15 до 21 года;

2025 года — от 15 до 22 лет;

2026 — от 15 до 23 лет;

2027 года — от 15 до 24 лет;

2028 — от 15 до 25 лет.

Что еще стоит знать

Напомним, до конца текущего года для определенных категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.

Также мы писали, что в Украине будут иначе считать пенсии. Предполагается, что новый алгоритм может быть представлен с проектом введения накопительного уровня пенсионного обеспечения до конца текущего года.