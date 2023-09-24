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Деяким українцям пенсію виплатять достроково: хто отримає право

24 вересня 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — деякі українці виплати отримають достроково
Люди на вулицях столиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні низці категорій громадян можуть виплатити пенсію достроково. Для цього необхідно відповідати деяким вимогам.

Про це повідомляє профільне видання Napensii.ua.

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Хто має право на дострокову пенсію

Як зазначається, зокрема, правом на достроковий вихід на пенсію за віком на пільгових умовах можуть скористатися працівники, які працюють повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці. Йдеться про список N1 виробництв, робіт, професій, посад та показників, затверджених урядом.

На дострокову пенсію можуть розраховувати громадяни із особливим статусом. Таким правом можуть скористатися:

  • учасники бойових дій;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • члени родини загиблих/померлих захисників та захисниць України.

Також раніше інших вийти на заслужений відпочинок дозволяється:

  • багатодітним матерям та матерям дітей із інвалідністю із дитинства, дітей, які мають тяжкі хвороби;
  • учасникам ліквідації та постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Також можуть вийти на пенсію достроково ті громадяни, трудовий договір з якими розірвали з ініціативи роботодавця через виявлення невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я за півтора року до досягнення пенсійного віку.

Стаж для дострокового виходу на пенсію

Громадяни мають право на дострокову пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку, у кого наявний повний страховий стаж:

  • у чоловіків — 35 років;
  • у жінок — 30 років.

У разі підземних робіт, робіт з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці:

  • чоловіки — після 50 років і при стажі роботи щонайменше 20 років, з них не менше 10 років на вказаних роботах;
  • жінки — після 45 років і при стажі роботи мінімум 15 років, з них не менше 7 років 6 місяців на вищевказаних роботах.

Решта громадян зможуть вийти на пенсію після отримання необхідного стажу. За чинним законодавством, з січня 2023 року для виходу на пенсію у 60 років стаж повинен становити щонайменше 30 років. Щороку стаж для виходу на пенсію у 60 років підвищується. Очікується, що 2028-го становитиме 35 років.

Громадяни можуть вийти на пенсію в 63 роки за наявності мінімум 20-річного стажу. Після 65 років стаж має становити:

  • 2023 року — від 15 до 20 років;
  • 2024 року — від 15 до 21 року;
  • 2025 року — від 15 до 22 років;
  • 2026 року — від 15 до 23 років;
  • 2027 року — від 15 до 24 років;
  • 2028 року – від 15 до 25 років.

Що ще варто знати

Нагадаємо, до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.

Також ми писали, що в Україні інакше рахуватимуть пенсії. Передбачається, що новий алгоритм можуть презентувати із проєктом запровадження накопичувального рівня пенсійного забезпечення до кінця поточного року.

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