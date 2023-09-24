Доплата к пенсии 25%: кто может получить

Пенсионер в Украине. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Согласно действующему закону, участники боевых действий имеют право на дополнительную выплату к своей пенсии, которая составляет 25% от прожиточного минимума. В 2023 году прожиточный минимум равен 2093 гривнам, что делает размер этой надбавки 523,25 гривны.

Об этом сообщает Obozrevatel.

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Сообщается, что согласно решению Кабинета Министров №656 от 28 июля 2010 года (с изменениями от 16 июля 2021 года) "Об установлении ежемесячного государственного адресного пособия к пенсии лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий", полагается, что общий размер пенсии для участников боевых действий с учетом всех надбавок должен составлять не менее 210% от прожиточного минимума, что равняется 4395,30 гривны в 2023 году.

Доплаты могут быть предоставлены независимо от типа пенсии. В соответствии с размером прожиточного минимума в 2023 году, который составляет 2093 гривны, размер доплаты для лиц со статусом участников боевых действий (УБД) будет равен 523,25 гривны. Такая доплата регламентируется Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Напомним, что в Украине ряду категорий граждан могут выплатить пенсию досрочно. Для этого необходимо соответствовать некоторым требованиям.

Также мы писали, что в Украине будут иначе считать пенсии. Предполагается, что новый алгоритм может быть представлен с проектом введения накопительного уровня пенсионного обеспечения до конца текущего года.