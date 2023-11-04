Куда обращаться военным относительно стажа для пенсии

Украинские военнослужащие. Фото из открытых источников

Подготовку документов для назначения пенсий военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы), в том числе документов о продолжительности выслуги лет, осуществляют уполномоченные органы министерств и ведомств, в которых военнослужащие проходили службу.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

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На вебсайте ПФУ в традиционной рубрике "Спрашиваете — Отвечаем" Фонд разместил разъяснение на вопрос бывшего военнослужащего, который звучит следующим образом: "Мне, бывшему военному, при исчислении календарной выслуги лет не учли почти год службы. У кого выяснить причину?"

Пенсионный фонд отвечает на вопросы граждан. Скриншот: pfu.gov.ua

В Пенсионном фонде ответили, что с вопросом относительно исчисления сроков выслуги лет военнослужащему необходимо обращаться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту жительства.

Напомним, украинские семьи, которые из-за войны потеряли кормильца-военнослужащего, могут рассчитывать на денежную помощь от государства. Пенсии могут получить находившиеся на его иждивении нетрудоспособные члены семьи, а также дети.

Отмечается, что детям будут начисляться пенсии, независимо от их пребывания на содержании погибшего военного. Выплаты производятся, если военнослужащий погиб во время службы или в трехмесячный срок после увольнения, вследствие увечья, ранения, контузии или заболеваний, полученных во время службы.

Суммы денежных выплат связаны с причиной смерти кормильца и зависят от некоторых условий:

30% денежного довольствия кормильца назначается в случае его гибели вследствие несчастного случая, не связанного с исполнением воинских обязанностей;

50% денежного довольствия кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи, если право на пенсию имеют два и более нетрудоспособных члена семьи (кроме родителей, жены или мужа);

70% денежного довольствия кормильца, если право на пенсию имеет один нетрудоспособный член семьи.

Для назначения пенсии после потери кормильца-военнослужащего нужно подать заявление в соответствующие органы силовых структур, где военнослужащий проходил службу до дня смерти.

В Украине до конца года масштабного повышения пенсий не планируется. Однако в ноябре несколько категорий пенсионеров получат большие размеры выплат.

Речь идет о возрастных надбавках. Так, пенсионеры, которые достигнут в ноябре 80-летнего возраста, получат ежемесячную доплату на сумму 570 грн. Гражданам, которым исполнится 75 лет, а также те, кому до 80 лет, дадут доплату в 456 грн. Тем, кто отпразднует свое 70-летие, получит доплату в 300 грн. Такую же сумму уже насчитывают тем, кому сейчас до 75 лет.