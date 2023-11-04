Куди звертатись військовим щодо стажу для пенсії

Українські військовослужбовці. Фото з відкритих джерел

Підготовку документів для призначення пенсій військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), у тому числі документів про тривалість вислуги років, здійснюють уповноважені органи міністерств і відомств, в яких особи проходили службу.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

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На вебсайті ПФУ в традиційній рубриці "Запитуєте - Відповідаємо" Фонд розмістив роз’яснення на питання колишнього військовослужбовця, яке звучить наступним чином: "Мені, колишньому військовому, при обчисленні календарної вислуги років не враховано майже рік служби. У кого з’ясувати причину?"

Пенсійний фонд відповідає на питання громадян. Скріншот: pfu.gov.ua

В Пенсійному фонді відповіли, що з питанням щодо обчислення строків вислуги років військовослужбовцю необхідно звертатися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

Нагадаємо, українські родини, які через війну втратили годувальника, що був військовослужбовцем, можуть розраховувати на грошову допомогу від держави. Пенсії можуть отримати непрацездатні члени родини, що перебували на його утриманні, а також діти.

Зазначається, що дітям нараховуватимуться пенсії незалежно від їхнього перебування на утриманні загиблого військового. Виплати здійснюються, якщо військовослужбовець загинув під час служби або у тримісячний термін після звільнення, внаслідок каліцтва, поранення, контузії або захворювань, отриманих під час служби.

Суми грошових виплат пов'язані з причиною смерті годувальника і залежать від деяких умов:

30% грошового забезпечення годувальника призначається у разі його загибелі внаслідок нещасного випадку, що не пов'язаний з виконанням військових обов'язків;

50% грошового забезпечення годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї, якщо право на пенсію мають два і більше непрацездатних члена сім’ї (крім батьків, дружини або чоловіка);

70% грошового забезпечення годувальника, якщо право на пенсію має один непрацездатний член сім’ї.

Для призначення пенсії після втрати годувальника-військовослужбовця потрібно подати заяву до відповідних органів силових структур, де військовослужбовець проходив службу до дня смерті.

В Україні до кінця року масштабного підвищення пенсій не планується. Однак у листопаді кілька категорій пенсіонерів отримають більші розміри виплат.

Йдеться про вікові надбавки. Так, пенсіонери, які досягнуть у листопаді 80-річного віку, отримають щомісячну доплату у сумі 570 грн. Громадяни, яким виповниться 75 років, а також ті, кому до 80 років, нададуть доплату у 456 грн. Тим, хто відсвяткує своє 70-річчя — отримає доплату у 300 грн. Таку ж суму вже нараховують тим, кому зараз до 75 років.

