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В обменниках дорожает доллар: курс валют на 15 августа

14 августа 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс на 15 августа — в обменниках подорожал доллар
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс евро на 15 августа в покупке на уровне 40,00 грн/€, что меньше против предыдущего банковского дня на восемь копеек. Курс американской валюты неизменен: стоит в покупке — 36,56 грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.

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Согласно этим данным, евро в продаже стоит 40,40 грн/€ (-0,08), а доллар — 36,93 грн.

В то же время, на наличном рынке американская валюта дорожает. Доллар в среднем стоит 37,45 грн. В покупке — 36,94 грн (-0,04), в продаже — 37,69 (+0,01). Евро стоит в покупке 40,77 (-0,13) грн, в продаже — 41,68 (-0,08) грн.

  • ПриватБанк — 36,80 грн — 37,40 грн;
  • Ощадбанк — 36,90 грн (-0,20) — 37,92 грн (-0,11);
  • Оптимальный — 37,47 грн (+0,08) — 37,55 (+0,05) грн;
  • Sense банк — 36,90 грн (-0,20) — 37,80 грн (-0,10);
  • Кредобанк — 37,08 грн (+0,08) — 37,74 грн (+0,05);
  • Райффайзен Банк — 36,80 грн — 37,70 грн;
  • Идея Банк — 37,10 грн — 37,80 грн (-0,10).

Курс в обменниках

В обменных пунктах американская валюта изменилась: в покупке — 37,47 (+0,12), 37,55 (+0,05) — в продаже. Евровалюта: в покупке — 41,20 грн (+0,05), в продаже — 41,40 грн.

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Больше о валюте

Напомним, украинцы в июле на наличном рынке активно скупали валюту, которая находится на самых низких показателях после повышения официального курса доллара год назад. В прошлом месяце граждане купили валюты гораздо больше, чем продали.

Также мы писали, что Национальный банк может отменить ограничения на обмен валют. Ослаблению жестких мер на валютном рынке будет способствовать стабильность экономической ситуации.

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