Курс на 15 серпня — в обмінниках подорожчав долар

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс євро на 15 серпня у купівлі на рівні 40,00 грн/€, що менше проти попереднього банківського дня на вісім копійок. Курс американської валюти незмінний: коштує у купівлі — 36,56 грн.

Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

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Курс долара на 15 серпня

Відповідно до цих даних, євро у продажу коштує 40,40 грн/€ (-0,08), а долар — 36,93 грн.

Водночас на готівковому ринку американська валюта дорожчає. Долар у середньому коштує 37,45 гривні. У купівлі — 36,94 грн (-0,04), у продажу — 37,69 (+0,01). Євро коштує у купівлі 40,77 (-0,13) грн, у продажу — 41,68 (-0,08) грн.

ПриватБанк — 36,80 грн — 37,40 грн;

Ощадбанк — 36,90 грн (-0,20) — 37,92 грн (-0,11);

Оптимальний — 37,47 грн (+0,08) — 37,55 (+0,05) грн;

Sense банк — 36,90 грн (-0,20) — 37,80 грн (-0,10);

Кредобанк — 37,08 грн (+0,08) — 37,74 грн (+0,05);

Райффайзен Банк — 36,80 грн — 37,70 грн;

Ідея Банк — 37,10 грн — 37,80 грн (-0,10).

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта змінилася: у купівлі — 37,47 (+0,12), 37,55 (+0,05) — у продажу. Євровалюта: у купівлі — 41,20 грн (+0,05), у продажу — 41,40 грн.

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Більше про валюту

Нагадаємо, українці у липні на готівковому ринку активно скуповували валюту, яка перебуває на найнижчих показниках після підвищення офіційного курсу долара рік тому. Минулого місяця громадяни купили валюти значно більше, аніж продали.

Також ми писали, що Національний банк може скасувати обмеження на обмін валют. Послабленню жорстких заходів на валютному ринку посприяє стабільність економічної ситуації.