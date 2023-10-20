В Италии и Испании резко подорожала стоимость приготовления любимых традиционных блюд

Традиционная еда Италии. Фото: открытые источники

В Италии и Испании цены на оливковое масло стали резко расти. Это привело к увеличению стоимости самых популярных блюд в этих странах, даже когда инфляция в Европе падает.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Рост цен на традиционные блюда

Ежемесячные индексы пиццы и паэльи, подсчитывающие, сколько итальянским и испанским домохозяйствам нужно потратить на ингредиенты для приготовления фирменных блюд, в сентябре выросли на 8,2% и 20,6% по сравнению с годом ранее. Это значительно выше общей инфляции, составившей 5,6% в Италии и 3,3% в Испании. Итальянские и испанские фермеры также платили больше за овощи, в то время как первые наблюдали за падением цен на муку, моцареллу и электроэнергию, необходимые для приготовления пищи, а вторые выиграли от более низких цен на морепродукты и рыбу.

Однако сильно выросло в цене именно оливковое масло.



"В Италии оно выросла на 43% по сравнению с годом ранее, а в Испании наблюдался еще больший скачок на 67%" , — отмечают в Bloomberg.

На прошлой неделе Европейская Комиссия заявила, что стремительный рост цен на оливковое масло в Европе продлится еще один сезон, что заставит потребителей сократить потребление любимого продукта питания.

Европа является домом для двух третей мирового производства оливкового масла и его огромным потребителем. В прошлом году цены выросли примерно вдвое после того, как засуха ударила по урожаю ключевых производителей. С потеплением климата преуспевали вредители и болезни. Рост удержал высокие затраты на приготовление традиционных блюд, таких как пицца и паэлья, даже когда инфляция начала существенно снижаться для сырых продуктов питания.

Итальянцы и испанцы не откажутся от оливкового масла

Стоимость продуктов питания является двигателем инфляции в Европе. Тем не менее, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, глобальные показатели стоимости продовольственных товаров, опубликованные в начале этого месяца, незначительно изменились в сентябре. Частично это связано с более дешевым растительным маслом, поскольку урожай подсолнухов в Черноморском регионе и пальмовых культур в Юго-Восточной Азии снизил цены почти на 4%.

Bloomberg добавили, что итальянцы и испанцы, вероятно, откажутся от замены оливкового масла другим вариантом в своих традиционных блюдах.

Недавно мы писали, сколько в Украине можно потратить на пиццу и как изменились цены на продукты. В Украине фактически завершился сезон новых овощей и фруктов. А вместе с ним подходит к концу и период, когда можно было приобрести продукты питания по относительно низким ценам. Некоторые товары в Украине уже начали дорожать, хотя это связано не только с завершением сезона свежих продуктов.