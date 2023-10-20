Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow В Італії та Іспанії різко подорожчала вартість приготування улюблених традиційних страв arrow

В Італії та Іспанії різко подорожчала вартість приготування улюблених традиційних страв

20 жовтня 2023 10:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Італії та Іспанії різко подорожчала вартість приготування улюблених традиційних страв
Традиційна їжа Італії. Фото: відкриті джерела
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Італії та Іспанії ціни на оливкову олію різко почали зростати. Це призвело до збільшення вартості найпопулярніших страв у цих країнах, навіть коли інфляція в Європі падає.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

Зростання цін на традиційні страви

Щомісячні індекси піци та паельї, які підраховують, скільки італійським та іспанським домогосподарствам потрібно витратити на інгредієнти для приготування фірмових страв, у вересні зросли на 8,2% та 20,6% порівняно з роком раніше. Це значно вище загальної інфляції, яка становила 5,6% в Італії та 3,3% в Іспанії. Італійські та іспанські фермери також платили більше за овочі, у той час як перші спостерігали за падінням цін на борошно, моцареллу та електроенергію, необхідних для приготування їжі, а другі виграли від нижчих цін на морепродукти та рибу.  

Проте сильно зросла у ціні саме оливкова олія.

"В Італії вона зросла на 43% порівняно з роком раніше, а в Іспанії спостерігався ще більший стрибок на 67%", — зазначають у Bloomberg.

Минулого тижня Європейська Комісія заявила, що стрімке зростання цін на оливкову олію в Європі триватиме ще один сезон, що змусить споживачів скоротити споживання улюбленого продукту харчування.

Європа є домом для двох третин світового виробництва оливкової олії та є її величезним споживачем.  Минулого року ціни зросли приблизно вдвічі після того, як посуха вдарила по врожаю ключових виробників. З потеплінням клімату процвітали шкідники та хвороби.  Зростання втримало високі витрати на виготовлення традиційних страв, таких як піца та паелья, навіть коли інфляція почала суттєво знижуватися для сирих продуктів харчування.

Італійці та іспанці не відмовляться від оливкової олії

Вартість продуктів харчування є рушієм інфляції в Європі. Тим не менш, згідно з даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, глобальні показники вартості продовольчих товарів, опубліковані на початку цього місяця, незначно змінилися у вересні. Частково це пов’язано з дешевшою рослинною олією, оскільки врожай соняшнику в Чорноморському регіоні та пальмових культур у Південно-Східній Азії знизив ціни майже на 4%.

У Bloomberg додали, що італійці та іспанці, ймовірно, відмовляться від заміни оливкової олії іншим варіантом у своїх традиційних стравах.

Нещодавно ми писали, скільки в Україні можна витратити на піцу та як змінилися ціни на продукти. В Україні фактично завершився сезон свіжих овочів та фруктів. А разом з ним добігає кінця і період, коли можна було придбати продукти харчування за відносно низькими цінами. Деякі товари в Україні вже почали дорожчати, хоча це пов'язано далеко не тільки з завершенням сезону свіжих продуктів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

Актуальне по темі