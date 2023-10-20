В Італії та Іспанії різко подорожчала вартість приготування улюблених традиційних страв

Традиційна їжа Італії. Фото: відкриті джерела

В Італії та Іспанії ціни на оливкову олію різко почали зростати. Це призвело до збільшення вартості найпопулярніших страв у цих країнах, навіть коли інфляція в Європі падає.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

Зростання цін на традиційні страви

Щомісячні індекси піци та паельї, які підраховують, скільки італійським та іспанським домогосподарствам потрібно витратити на інгредієнти для приготування фірмових страв, у вересні зросли на 8,2% та 20,6% порівняно з роком раніше. Це значно вище загальної інфляції, яка становила 5,6% в Італії та 3,3% в Іспанії. Італійські та іспанські фермери також платили більше за овочі, у той час як перші спостерігали за падінням цін на борошно, моцареллу та електроенергію, необхідних для приготування їжі, а другі виграли від нижчих цін на морепродукти та рибу.

Проте сильно зросла у ціні саме оливкова олія.



"В Італії вона зросла на 43% порівняно з роком раніше, а в Іспанії спостерігався ще більший стрибок на 67%", — зазначають у Bloomberg.

Минулого тижня Європейська Комісія заявила, що стрімке зростання цін на оливкову олію в Європі триватиме ще один сезон, що змусить споживачів скоротити споживання улюбленого продукту харчування.

Європа є домом для двох третин світового виробництва оливкової олії та є її величезним споживачем. Минулого року ціни зросли приблизно вдвічі після того, як посуха вдарила по врожаю ключових виробників. З потеплінням клімату процвітали шкідники та хвороби. Зростання втримало високі витрати на виготовлення традиційних страв, таких як піца та паелья, навіть коли інфляція почала суттєво знижуватися для сирих продуктів харчування.

Італійці та іспанці не відмовляться від оливкової олії

Вартість продуктів харчування є рушієм інфляції в Європі. Тим не менш, згідно з даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, глобальні показники вартості продовольчих товарів, опубліковані на початку цього місяця, незначно змінилися у вересні. Частково це пов’язано з дешевшою рослинною олією, оскільки врожай соняшнику в Чорноморському регіоні та пальмових культур у Південно-Східній Азії знизив ціни майже на 4%.

У Bloomberg додали, що італійці та іспанці, ймовірно, відмовляться від заміни оливкової олії іншим варіантом у своїх традиційних стравах.

Нещодавно ми писали, скільки в Україні можна витратити на піцу та як змінилися ціни на продукти. В Україні фактично завершився сезон свіжих овочів та фруктів. А разом з ним добігає кінця і період, коли можна було придбати продукти харчування за відносно низькими цінами. Деякі товари в Україні вже почали дорожчати, хоча це пов'язано далеко не тільки з завершенням сезону свіжих продуктів.