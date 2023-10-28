Денежная компенсация до 1 тыс. грн — как и кто может оформить выплаты

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине действует программа денежных компенсаций людям, которые проявили инициативу и предоставили жилье внутренним переселенцам (ВПЛ). Средства назначены на покрытие расходов на коммунальные услуги, но при определенных условиях.

Об этом сообщили представители Министерства социальной политики Украины.

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Кто из украинцев может получить деньги за ВПЛ

Как отмечается, деньги предоставляются за размещение переселенцев из ТОТ или зон проведения военных и боевых действий.

Таким гражданам выплачивают за каждого человека по 900 грн за 30 дней, и 930 грн — за 31 день.

Компенсацию предоставляют на покрытие расходов, связанных с бесплатным размещением ВПЛ. Однако при некоторых обстоятельствах ее могут не выплатить.

Средства предоставляют:

владельцам жилья, их представителям;

арендаторам жилья государственной или коммунальной собственности;

наследникам, которые получили наследство и бесплатно размещали лиц ВПЛ, кроме членов своей семьи в понимании Семейного кодекса Украины, сообщают юристы на сайте Бесплатная правовая помощь.

Как оформить компенсации

Граждане, желающие получить средства, должны:

внести данные относительно таких помещений, доступных для бесплатного размещения в конкретном населенном, в ресурс "Прихисток";

предоставить соответствующую информацию в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета, районного в Киеве госадминистрации, определенной военной администрации;

компенсацию предоставляют при отсутствии долга собственника жилья за коммунальные услуги.

Украинцы, разместившие переселенцев, обязаны не позднее, чем на следующий рабочий день со дня размещения сообщить об этом исполнительному органу сельского, поселкового, горсовета, районного в Киеве госадминистрации, военной администрации по месту расположения адреса жилья.

Такие сообщения можно подавать как в бумажном виде, так и в электронной форме.

Что еще стоит знать

Напомним, в украинском правительстве рассказали, сколько средств сейчас получают внутренне перемещенные лица с прифронтовых и временно оккупированных территорий Украины. Также там рассказали, кто из внутренних мигрантов может потерять выплаты.

Также мы писали, что в Украине в ноябре вернут выплаты части внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Речь идет о тех переселенцах, которым по ошибке приостановили помощь.