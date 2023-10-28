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Українцям виплачують компенсацію до 1 тис. грн щомісяця — хто має право

28 жовтня 2023 08:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Грошова компенсація до 1 тис. грн — як і хто може оформити виплати
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні діє програма грошових компенсацій людям, які виявили ініціативу та надали житло внутрішнім переселенцям (ВПО). Кошти призначені на покриття витрат на комунальні послуги, однак за певних умов.

Про це розповіли представники Міністерства соціальної політики України.

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Хто з українців може отримати кошти за ВПО

Як зазначається, гроші надають за розміщення переселенців із ТОТ чи зон проведення воєнних і бойових дій.

Таким громадянам виплачують за кожну особу по 900 грн за 30 днів, та 930 грн — за 31 день.

Компенсацію надають на покриття витрат, пов'язаних із безкоштовним розміщенням ВПО. Проте за деяких обставин її можуть не виплатити.

Кошти надають:

  • власникам житла, їхнім представникам;
  • наймачам (орендарям) житла державної чи комунальної власності;
  • спадкоємцям, які отримали спадщину і безкоштовно розміщували осіб ВПО, Окрім членів своєї родини у розумінні Сімейного кодексу України, повідомляють юристи на сайті Безоплатна правова допомога".

Як оформити компенсації

Громадяни, які хочуть отримати кошти, повинні:

  • внести дані щодо таких приміщень, доступних для безоплатного розміщення у конкретному населеному, до ресурсу "Прихисток";
  • надати відповідну інформацію у виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, районної у Києві держадміністрації, певної військової адміністрації;
  • компенсацію надають за умови відсутності боргу власника житла за комунальні послуги.

Українці, що розмістили переселенців, зобов’язані не пізніше ніж упродовж наступного робочого дня з дня розміщення повідомити про це виконавчий орган сільської, селищної, міськради, районної в Києві держадміністрації, військової адміністрації за місцем розташування адреси житла.

Такі повідомлення можна подавати як у паперовому вигляді, так і в електронній формі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в українському уряді розповіли, скільки коштів наразі отримують внутрішньо переміщені особи з прифронтових та тимчасово окупованих територій України. Також там розповіли, хто з внутрішніх мігрантів може втратити виплати.

Також ми писали, що в Україні в листопаді повернуть виплати частині внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Йдеться про тих переселенців, яким помилково призупинили допомогу.

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