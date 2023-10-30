Компенсации за поврежденное жилье будут выплачивать по-новому

Деньги в кошельке. Фото: Unplush

В Украине расширили формы предоставления компенсации за повреждение объектов недвижимого имущества, по которым можно претендовать на выплату по программе "єВідновлення". Президент подписал закон, разрешающий производить выплаты тем, кто за собственные деньги восстановил поврежденное жилье от агрессии РФ.

Об этом свидетельствует информация на правительственном портале.

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Как объясняют юристы Telegram-канала "Адвокат права", это будет третий этап комплексной программы по восстановлению поврежденного жилья, который стартует с 1 января 2024 года.

Расширили формы для компенсации:

предоставление средств путем перечисления на счет со специальным режимом использования для выполнения работ, связанных со строительством, на поврежденном объекте недвижимого имущества с целью восстановления или покупки строительной продукции для выполнения соответствующих работ;

предоставление денег путем перечисления на текущий счет за приобретенную строительную продукцию или выполненные ремонтные работы на поврежденном объекте недвижимости на собственные средства.

Как ожидается, компенсационный механизм будет таким же, как и по другим категориям "єВідновлення":

заявление подается через Дію;

его рассматривает комиссия;

определяется размер выплаты.

При этом никаких чеков, расписок, фото- видеофиксаций или других доказательств не потребуют. Их можно будет дополнительно предоставить комиссии, однако это не является обязательным или определяющим в принятии решения о компенсации.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине уже сгенерировано 300 жилищных сертификатов для людей, потерявших жилье в результате действий российских оккупантов. Кроме того, государство выделило более двух миллиардов гривен для лиц, в которых пострадал дом, который нужно отремонтировать.

Также сообщалось, что украинское правительство готовит масштабную реформу всей системы социальной защиты. В рамках переформатирования все льготы будут пересмотрены и унифицированы.