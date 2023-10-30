Компенсації за пошкоджене житло виплачуватимуть по-новому

Гроші у гаманці. Фото: Unplush

В Україні розширили форми надання компенсації за пошкодження об'єктів нерухомого майна, за якими можна претендувати на виплату за програмою "єВідновлення". Президент підписав закон, що дозволяє здійснювати виплати тим, хто за власні гроші відновив пошкоджене житло від агресії РФ.

Про це свідчить інформація на урядовому порталі.

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Як пояснюють юристи Telegram-каналу "Адвокат права", це буде третій етап комплексної програми з відновлення пошкодженого житла, який стартує з 1 січня 2024 року.

Розширили форми для компенсації:

надання коштів шляхом перерахування на рахунок із спеціальним режимом використання для виконання робіт, пов'язаних з будівництвом, на пошкодженому об'єкті нерухомого майна з метою його відновлення чи купівлю будівельної продукції для виконання відповідних робіт;

надання грошей шляхом перерахування на поточний рахунок за придбану будівельну продукцію чи виконані ремонтні роботи на пошкодженому об'єкті нерухомості за власні кошти.

Як очікується, компенсаційний механізм буде таким же, як і за іншими категоріями "єВідновлення":

заява подається через Дію;

її розглядає комісія;

визначається розмір виплати.

При цьому жодних чеків, розписок, фото- відеофіксацій чи інших доказів не вимагатимуть. Їх можна буде додатково надати комісії, проте це не є обовʼязковими чи визначальними в ухваленні рішення про компенсацію.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні вже згенеровано 300 житлових сертифікатів для людей, які втратили житло внаслідок дій російських окупантів. Крім того, держава виділила понад два мільярди гривень для осіб, в яких постраждала оселя, яку треба відремонтувати.

Також повідомлялося, що український уряд готує масштабну реформу усієї системи соціального захисту. У рамках переформатування усі пільги переглянуть та уніфікують.