Скільки сертифікатів на компенсацію житла вже згенеровано для українців

Очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Фото: facebook/ShuliakOlena

В Україні вже згенеровано 300 житлових сертифікатів для людей, які втратили житло внаслідок дій російських окупантів. Крім того, держава виділила понад два мільярди гривень для осіб, в яких постраждала оселя, яку треба відремонтувати.

Про це повідомила очільниця комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк в ефірі Українського радіо.

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Для кого буде відшкодовано кошти

Вона зазначила, що незабаром в Україні мають запустити програму відшкодування для людей, які мають житло на тимчасово окупованих територіях. Також вона буде діяти для осіб, в яких руйнування будинку або квартири перевищують суму 200 тисяч гривень.

"Верховна Рада не так давно ухвалила зміни до основного закону, який запроваджує роботу всього компенсаційного механізму за пошкоджене і зруйноване житло. З 1 січня 2024 року компенсації на ремонт пошкодженого житла зможуть отримати ті люди, які за цей час витратили свої власні кошти або брати кредитні кошти, тобто робили ремонт за власний кошт. З 1 січня буде можливість отримувати компенсації від держави і таким чином справедливість переможе", — пояснила вона.

Деталі щодо користування такими виплатами

За її словами, наразі активно діє програма "єВідновлення", завдяки якій громадяни України мають змогу отримати до 200 тисяч гривень, аби відремонтувати пошкоджене житло.

"Вже більше, ніж 2 млрд гривень отримано громадянами України, з них використано трохи понад 500 млн гривень. Українцям, які скористалися такою програмою, 12 місяців можна буде користуватися такими цільовими грошима, які надійшли на карткові рахунки. Якщо ці гроші не будуть використані, вони будуть знову списані до державного бюджету і будуть витрачатися на інші компенсації або інші витрати", — зауважила Шуляк.

Крім того, починаючи з листопада діятиме компенсація за зруйноване житло.

"Зараз сформувалися комісії при органах місцевого самоврядування і навіть більше ніж 300 житлових сертифікатів вже згенеровано. Комісії очікують, коли на 100 % запрацює програма, щоб люди безпосередньо ці сертифікати обміняли", — додала очільниця партії "Слуга народу".

Які ще компенсації діятимуть для українців

Вона наголосила, що в уряді країни готують до запуску інші етапи компенсації щодо людей, які мають житло на окупованих територіях та для тих, в кого житло пошкоджено на суму більше 200 тисяч гривень.

"В нас є відповідна статистика, коли комісії виходили і фіксували за чек-листом пошкодження, й було багато випадків, коли не вкладалися в суму 200 тисяч гривень. Тому ця інформація зараз зафіксована, всім тим людям було відмовлено, тому що програма передбачала компенсацію до 200 тисяч, але зараз уряд працює над тим, щоб такі люди також могли скористатися цією програмою", — підсумувала Шуляк.

Наразі, за її словами, лідерами серед кількості пошкодженого та зруйнованого житла залишаються Харківська та Київська області.

"Зараз активно подаються заявки через "Дію", але ми працюємо над тим, щоб така можливість була й у ЦНАПів та нотаріусів. Вважаємо, що нотаріальна спільнота зараз буде великою частиною процесу відновлення і допомоги нашим громадянам отримувати кошти за зруйноване і пошкоджене житло", — сказала депутатка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Нідерланди виділять на допомогу Україні понад 100 мільйонів євро. Це вже третій транш від початку цього року, який йтиме на відбудову та реорганізацію постраждалих від війни регіонів.