Сколько сертификатов на компенсацию жилья уже сгенерировано для украинцев

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Фото: facebook/ShuliakOlena

В Украине уже сгенерировано 300 жилищных сертификатов для людей, потерявших жилье в результате действий российских оккупантов. Кроме того, государство выделило более двух миллиардов гривен для лиц, в которых пострадал дом, который нужно отремонтировать.

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в эфире Украинского радио.

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Для кого будут возмещены средства

Она отметила, что вскоре в Украине должны запустить программу возмещения для людей, имеющих жилье на временно оккупированных территориях. Также она будет действовать для лиц, у которых разрушение дома или квартиры превышает сумму 200 тысяч гривен.

"Верховная Рада не так давно приняла изменения в основной закон, который вводит работу всего компенсационного механизма за поврежденное и разрушенное жилье. С 1 января 2024 компенсации на ремонт поврежденного жилья смогут получить те люди, которые за это время потратили свои собственные средства или брать кредитные средства, то есть делали ремонт за свой счет. С 1 января будет возможность получать компенсации от государства и таким образом справедливость победит", — объяснила она.

Детали по пользованию такими выплатами

По ее словам, сейчас активно действует программа "єВідновлення", благодаря которой граждане Украины могут получить до 200 тысяч гривен, чтобы отремонтировать поврежденное жилье.

"Уже более 2 млрд гривен получено гражданами Украины, из них использовано чуть более 500 млн гривен. Украинцам, которые воспользовались такой программой, 12 месяцев можно будет пользоваться такими целевыми деньгами, которые поступили на карточные счета. Если эти деньги не будут использованы, они будут снова списаны в государственный бюджет и будут тратиться на другие компенсации или другие расходы", — отметила Шуляк.

Кроме того, начиная с ноября будет действовать компенсация за разрушенное жилье.

"Сейчас сформировались комиссии при органах местного самоуправления и даже более 300 жилищных сертификатов уже сгенерированы. Комиссии ожидают, когда на 100% заработает программа, чтобы люди непосредственно эти сертификаты обменяли", — добавила председатель партии "Слуга народа".

Какие еще компенсации будут действовать для украинцев

Она подчеркнула, что в правительстве страны готовят к запуску другие этапы компенсации в отношении людей, имеющих жилье на оккупированных территориях и для тех, у кого жилье повреждено на сумму более 200 тысяч гривен.

"У нас есть соответствующая статистика, когда комиссии выходили и фиксировали по чек-листу повреждения, и было много случаев, когда не вкладывались в сумму 200 тысяч гривен. Поэтому эта информация сейчас зафиксирована, всем тем людям было отказано, потому что программа предусматривала компенсацию 200 тысяч, но сейчас правительство работает над тем, чтобы такие люди также могли воспользоваться этой программой", — подытожила Шуляк.

По ее словам, лидерами среди количества поврежденного и разрушенного жилья остаются Харьковская и Киевская области.

"Сейчас активно подаются заявки через "Дію", но мы работаем над тем, чтобы такая возможность была и у ЦНАПов и нотариусов. Считаем, что нотариальное сообщество сейчас будет большей частью процесса восстановления и помощи нашим гражданам получать средства за разрушенное и поврежденное жилье", — сказала депутат.

Напомним, ранее мы писали, что Нидерланды выделят в помощь Украине более 100 миллионов евро. Это уже третий транш с начала этого года, который пойдет на восстановление и реорганизацию пострадавших от войны регионов.