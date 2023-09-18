Украинцы в Польше будут получать больше денег: что случилось

Трудоустройство украинцев в Польше. Фото: Freepik

Польша планирует повысить минимальную зарплату в 2024 году. На последнем заседании правительство утвердило новую структуру заработной платы.

Об этом пишет yavp.pl.

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Сообщается, что из числа украинцев, которых Польша приняла, 80% трудоустроились в стране. Хотя многие из них заняты на должностях ниже своей квалификации и получают невысокую зарплату, изменения также окажут на них влияние. Таким образом, как украинцы, так и поляки, получающие минимальную зарплату, увидят увеличение доходов в следующем году.

Стоит отметить, что за последние семь лет минимальная заработная плата в Польше увеличивалась регулярно, с корректировками два раза в год — 1 января и 1 июля.

В 2024 году планируется следующий порядок оплаты труда:

С 1 января: 4 242 злотых брутто (эквивалент 36 350 гривен);

С 1 июля: 4 300 злотых брутто (эквивалент 36 850 гривен). Почасовые работники будут получать:

С 1 января: 27,7 злотого брутто в час (примерно 237 гривен);

С 1 июля: 28,1 злотого брутто в час (примерно 240 гривен).

Тем не менее фактическая сумма, которую работники будут получать "на руки", будет меньше из-за удержаний и налогов. Ожидается, что эти изменения затронут 3,6 миллиона рабочих в Польше.

Напомним, что в Украине планируют в 2024 году повысить размер замороженной на фоне войны минимальной заработной платы. В Федерации профсоюзов обнародовали варианты от центральных органов власти и профсоюзов.

Также сообщалось, что Комитет Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов поддержал идею ужесточения наказания за задержки заработных плат в стране. Общая задолженность перед украинскими работниками составляет несколько миллиардов гривен.