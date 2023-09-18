Українці у Польщі отримуватимуть більше грошей: що сталося

Працевлаштування українців у Польщі. Фото: Freepik

Польща планує підвищити мінімальну зарплату у 2024 році. На останньому засіданні уряд затвердив нову структуру заробітної плати .

Про це пише yavp.pl.

Читайте також:

Скільки отримуватимуть українці у Польщі

Повідомляється, що з-поміж українців, яких Польща прийняла, 80% працевлаштувалися в країні. Хоча багато хто з них зайнятий на посадах нижче своєї кваліфікації та отримує невисоку зарплату, зміни також вплинуть на них. Таким чином, як українці, так і поляки, які одержують мінімальну зарплату, побачать збільшення доходів наступного року.

Варто зазначити, що за останні сім років мінімальна заробітна плата в Польщі збільшувалася регулярно, з коригуваннями двічі на рік — 1 січня та 1 липня.

У 2024 році планується наступний порядок оплати праці:

З 1 січня: 4242 злотих брутто (еквівалент 36350 гривень);

З 1 липня: 4300 злотих брутто (еквівалент 36850 гривень). Погодинні працівники отримуватимуть:

З 1 січня: 27,7 злотого брутто за годину (приблизно 237 гривень);

З 1 липня: 28,1 злотого брутто за годину (приблизно 240 гривень).

Проте фактична сума, яку працівники отримуватимуть "на руки", буде меншою через утримання та податки. Очікується, що ці зміни торкнуться 3,6 мільйона робітників у Польщі.

Нагадаємо, що в Україні планують у 2024 році підвищити розмір замороженої на тлі війни мінімальної заробітної плати . У Федерації профспілок оприлюднили варіанти від центральних органів влади та профспілок.

Також повідомлялося, що Комітет Верховної Ради України (ВРУ) з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів підтримав ідею посилення покарання за затримку заробітних плат у країні. Загальна заборгованість українським працівникам становить кілька мільярдів гривень.