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Українці у Польщі отримуватимуть більше грошей: що сталося

18 вересня 2023 14:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Українці у Польщі отримуватимуть більше грошей: що сталося
Працевлаштування українців у Польщі. Фото: Freepik
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Польща планує підвищити мінімальну зарплату у 2024 році. На останньому засіданні уряд затвердив нову структуру заробітної плати .

Про це пише yavp.pl.

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Повідомляється, що з-поміж українців, яких Польща прийняла, 80% працевлаштувалися в країні. Хоча багато хто з них зайнятий на посадах нижче своєї кваліфікації та отримує невисоку зарплату, зміни також вплинуть на них. Таким чином, як українці, так і поляки, які одержують мінімальну зарплату, побачать збільшення доходів наступного року.

Варто зазначити, що за останні сім років мінімальна заробітна плата в Польщі збільшувалася регулярно, з коригуваннями двічі на рік — 1 січня та 1 липня.

У 2024 році планується наступний порядок оплати праці:

  • З 1 січня: 4242 злотих брутто (еквівалент 36350 гривень);
  • З 1 липня: 4300 злотих брутто (еквівалент 36850 гривень). Погодинні працівники отримуватимуть:
  • З 1 січня: 27,7 злотого брутто за годину (приблизно 237 гривень);
  • З 1 липня: 28,1 злотого брутто за годину (приблизно 240 гривень).

Проте фактична сума, яку працівники отримуватимуть "на руки", буде меншою через утримання та податки. Очікується, що ці зміни торкнуться 3,6 мільйона робітників у Польщі.

Нагадаємо, що в Україні планують у 2024 році підвищити розмір замороженої на тлі війни мінімальної заробітної плати . У Федерації профспілок оприлюднили варіанти від центральних органів влади та профспілок.

Також повідомлялося, що Комітет Верховної Ради України (ВРУ) з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів підтримав ідею посилення покарання за затримку заробітних плат у країні. Загальна заборгованість українським працівникам становить кілька мільярдів гривень.

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