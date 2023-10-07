Украинцы могут получать 3,6 тыс грн ежемесячно: что для этого нужно

Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE

Благотворительная организация "РМ Каритас-Спес" готова выплачивать денежную помощь для украинцев. Ее смогут получить люди, которые пострадали от боевых действий.

Об этом сообщает "РМ Каритас-Спес".

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Денежная помощь для украинцев

Деньги смогут получить семьи из следующих категорий:

ВПЛ, прибывшие в течение последнего месяца с территорий, оккупированных РФ, — там, где произошли или происходят боевые действия;

семьи, чьи дома пострадали от авиаударов;

домохозяйства, которые находятся в 30-километровой прифронтовой зоне.

Программа предусматривает предоставление материальной помощи до 86 400 гривен на домохозяйство. Пострадавшие от боевых действий граждане Украины могут получать ежемесячно в течение шести месяцев 3 600 гривен на каждого члена семьи.

Для регистрации нужно подготовить оригиналы следующих документов для всех членов домохозяйства (бумажные или в "Дії"):

паспорт или ID-карта со справкой о месте регистрации;

ИНН;

свидетельства о рождении детей;

справки о доходах всех взрослых (тип ОК-7);

справки, подтверждающие статус (ВПЛ, инвалидность, пострадавший от войны, беременность, отец или мать-одиночка).

Пройти регистрацию для того, чтобы получить помощь можно с помощью Telegram-бота по ссылке.

Благотворительная организация также предлагает программу Winterization по обеспечению топливом или материальными средствами на отопление для семей из самых уязвимых категорий.

Денежная помощь от "РМ Каритас-Спес". Фото: facebook.com/caritas.spes.odessa

Пост благотворительной организации. Фото: скриншот

Напомним, в Украине ветераны могут получить гранты от государства на открытие собственного дела, запуск и развитие бизнеса. Во время очередной волны предоставления финансовой помощи победителями стали еще 19 военных, которые в общей сложности получат 8,2 млн гривен.

Также мы писали, что государство выплатит компенсацию украинцам за разрушенное в результате российского вторжения жилье. Речь идет именно о лицах, которые делали ремонт за свой счет.