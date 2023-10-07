Украинцы могут получать 3,6 тыс грн ежемесячно: что для этого нужно
Благотворительная организация "РМ Каритас-Спес" готова выплачивать денежную помощь для украинцев. Ее смогут получить люди, которые пострадали от боевых действий.
Об этом сообщает "РМ Каритас-Спес".
Денежная помощь для украинцев
Деньги смогут получить семьи из следующих категорий:
- ВПЛ, прибывшие в течение последнего месяца с территорий, оккупированных РФ, — там, где произошли или происходят боевые действия;
- семьи, чьи дома пострадали от авиаударов;
- домохозяйства, которые находятся в 30-километровой прифронтовой зоне.
Программа предусматривает предоставление материальной помощи до 86 400 гривен на домохозяйство. Пострадавшие от боевых действий граждане Украины могут получать ежемесячно в течение шести месяцев 3 600 гривен на каждого члена семьи.
Для регистрации нужно подготовить оригиналы следующих документов для всех членов домохозяйства (бумажные или в "Дії"):
- паспорт или ID-карта со справкой о месте регистрации;
- ИНН;
- свидетельства о рождении детей;
- справки о доходах всех взрослых (тип ОК-7);
- справки, подтверждающие статус (ВПЛ, инвалидность, пострадавший от войны, беременность, отец или мать-одиночка).
Пройти регистрацию для того, чтобы получить помощь можно с помощью Telegram-бота по ссылке.
Благотворительная организация также предлагает программу Winterization по обеспечению топливом или материальными средствами на отопление для семей из самых уязвимых категорий.
Напомним, в Украине ветераны могут получить гранты от государства на открытие собственного дела, запуск и развитие бизнеса. Во время очередной волны предоставления финансовой помощи победителями стали еще 19 военных, которые в общей сложности получат 8,2 млн гривен.
Также мы писали, что государство выплатит компенсацию украинцам за разрушенное в результате российского вторжения жилье. Речь идет именно о лицах, которые делали ремонт за свой счет.