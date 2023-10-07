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Украинцы могут получать 3,6 тыс грн ежемесячно: что для этого нужно

7 октября 2023 16:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинцы могут получать 3,6 тыс грн ежемесячно: что для этого нужно
Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Благотворительная организация "РМ Каритас-Спес" готова выплачивать денежную помощь для украинцев. Ее смогут получить люди, которые пострадали от боевых действий.

Об этом сообщает "РМ Каритас-Спес".

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Денежная помощь для украинцев

Деньги смогут получить семьи из следующих категорий:

  • ВПЛ, прибывшие в течение последнего месяца с территорий, оккупированных РФ, — там, где произошли или происходят боевые действия;
  • семьи, чьи дома пострадали от авиаударов;
  • домохозяйства, которые находятся в 30-километровой прифронтовой зоне.

Программа предусматривает предоставление материальной помощи до 86 400 гривен на домохозяйство. Пострадавшие от боевых действий граждане Украины могут получать ежемесячно в течение шести месяцев 3 600 гривен на каждого члена семьи.

Для регистрации нужно подготовить оригиналы следующих документов для всех членов домохозяйства (бумажные или в "Дії"):

  • паспорт или ID-карта со справкой о месте регистрации;
  • ИНН;
  • свидетельства о рождении детей;
  • справки о доходах всех взрослых (тип ОК-7);
  • справки, подтверждающие статус (ВПЛ, инвалидность, пострадавший от войны, беременность, отец или мать-одиночка).

Пройти регистрацию для того, чтобы получить помощь можно с помощью Telegram-бота по ссылке.

Благотворительная организация также предлагает программу Winterization по обеспечению топливом или материальными средствами на отопление для семей из самых уязвимых категорий.

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Денежная помощь от "РМ Каритас-Спес". Фото: facebook.com/caritas.spes.odessa
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Пост благотворительной организации. Фото: скриншот

Напомним, в Украине ветераны могут получить гранты от государства на открытие собственного дела, запуск и развитие бизнеса. Во время очередной волны предоставления финансовой помощи победителями стали еще 19 военных, которые в общей сложности получат 8,2 млн гривен.

Также мы писали, что государство выплатит компенсацию украинцам за разрушенное в результате российского вторжения жилье. Речь идет именно о лицах, которые делали ремонт за свой счет.

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