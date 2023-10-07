Українці можуть отримувати 3,6 тис грн щомісяця: що для цього потрібно

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE

Благодійна організація "РМ Карітас-Спес" готова виплачувати грошову допомогу для українців. Її зможуть отримати люди, які постраждали від бойових дій.

Про це повідомляє "РМ Карітас-Спес".

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Гроші зможуть отримати сім'ї з таких категорій:

ВПО, які прибули протягом останнього місяця з територій, що окупувала РФ, — там, де відбулися або відбуваються бойові дії;

сім'ї, чиї будинки постраждали від авіаударів;

домогосподарства, які розташовані в 30-кілометровій прифронтовій зоні.

Програма передбачає надання матеріальної допомоги до 86 400 гривень на домогосподарство. Громадяни України, які постраждали від бойових дій, можуть отримувати щомісяця протягом шести місяців 3 600 гривень на кожного члена сім'ї.

Для реєстрації потрібно підготувати оригінали наступних документів для всіх членів домогосподарства (паперові або в "Дії"):

паспорт або ID-картка з довідкою про місце реєстрації;

ІПН;

свідоцтва про народження дітей;

довідки про доходи всіх дорослих (тип ОК-7);

довідки, які підтверджують статус (ВПО, інвалідність, постраждалий від війни, вагітність, батько або мати-одиначка).

Пройти реєстрацію для того, щоб отримати допомогу, можна за допомогою Telegram-бота за посиланням.

Благодійна організація також пропонує програму Winterization із забезпечення паливом або матеріальними коштами на опалення для сімей із найуразливіших категорій.

Грошова допомога від "РМ Карітас-Спес". Фото: facebook.com/caritas.spes.odessa

Допис благодійної організації. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні ветерани можуть отримати гранти від держави на відкриття власної справи, запуск та розвиток бізнесу. Під час чергової хвилі надання фінансової допомоги переможцями стали ще 19 військових, які загалом отримають 8,2 млн гривень.

Також ми писали, що держава виплатить компенсацію українцям за зруйноване внаслідок російського вторгнення житло. Йдеться саме про осіб, які робили ремонт власним коштом.