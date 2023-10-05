Компенсація за зруйноване житло: українцям повернуть кошти за ремонт

Чоловіки розбирають завали в пошкодженому російськими атаками будинку. Фото: google.com

Держава виплатить компенсацію українцям за зруйноване внаслідок російського вторгнення житло. Йдеться саме про осіб, які робили ремонт власним коштом.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Українцям виплатять компенсації за ремонт зруйнованого житла

Зазначається, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10063 про зміни до Закону № 2923-IX, згідно з яким виплачують компенсації українцям, що власним коштом відновлювали зруйноване житло.

"Наша команда комплексно підходить до питання відновлення житла. Вже успішно працює державна допомога на ремонти вартістю до 200 тис. грн. Уже виплачено понад 1 млрд 300 млн грн. Також вже сформовано перші 100 житлових сертифікатів загальною сумою в 151 млн грн, за які українці, чиє житло знищене в результаті збройної агресії РФ, зможуть придбати нове. Йдеться про отримання нових квартир або будівництво приватних будинків", — зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Він додав, що для отримання компенсацій за ремонт не потрібні жодні чеки, розписки, фото та відео чи інші докази. Додаткові документи можна надати за бажанням.

Коли та як виплачуватимуть компенсацію за ремонт житла

Передбачені законопроєктом кошти почнуть виплачувати з 1 січня 2024 року. Процедура аналогічна до того, яка застосовується в інших категоріях "єВідновлення":

подання заяви через "Дію";

розгляд заяви комісією;

визначення розміру виплати.

Комісія при огляді зважає на первинний вигляд пошкодженого житла, а також на список з вартістю будматеріалів та робіт, затверджений Кабміном.

Нагадаємо, що українцям після початку повномасштабного вторгнення Росії низка благодійних організацій почала виплачувати матеріальну допомогу. Зокрема, у жовтні 2023 року грошову допомогу можна оформити від Естонської ради у справах біженців.